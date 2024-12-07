للمرة الأولى.. القيمة السوقية لـ «دبي المالي» تتجاوز 800 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.56 مليار درهم في ختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع أمس (الجمعة)، مع تصدر «العالمية القابضة» و«الاتحاد العقارية»، التداولات. وتوزّعت السيولة بواقع 917.42 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و646.89 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 891.64 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 34.95 ألف صفقة.

وعاد سوق دبي المالي في ختام التداولات، للمكاسب اليومية ليربح رأسماله السوقي ما يربو على 8.23 مليارات درهم، بدعم رئيس من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعي العقار والمالية.

وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي من 793.24 مليار درهم، بنهاية جلسة الخميس، وصولاً إلى أكثر من 801.47 مليار درهم في ختام جلسة أمس، متجاوزاً بذلك مستوى 800 مليار درهم، للمرة الأولى على الإطلاق، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.911 تريليون درهم، ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.71 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.7% عند مستوى 4854.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.11% عند مستوى 9266.31 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «الاتحاد العقارية»، مرتفعاً بنسبة 9.46% عند 0.428 درهم، وبتداولات قاربت 131.02 مليون درهم، يليه سهم «باركن» بسيولة بلغت 98.74 مليون درهم، بعد أن تراجع بنسبة 1.91% بالغاً 4.61 دراهم، وزاد سهم «ديوا» بنسبة 2.57% بالغاً 2.79 درهم بسيولة بلغت 71.36 مليون درهم، وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.042% بالغاً 9.7 دراهم بسيولة بلغت 59.1 مليون درهم.

وفي أبوظبي، تراجع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.05% بسيولة 178.13 مليون درهم، وتراجع سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.4% مع سيولة بلغت 79.67 مليون درهم. وتراجع سهم «ألفا ظبي» 1.8% مسجلاً سيولة بلغت 65.26 مليون درهم، فيما ارتفع أيضاً سهم «مجموعة ملتيبلاي» بنسبة 5.05% مع سيولة بلغت 59.86 مليون درهم.

وأكد المستشار المالي، محمود عطا، أن «أسواق المال المحلية، خصوصاً سوق دبي شهدت انطلاقة إيجابية منذ بداية تداولات شهر ديسمبر الجاري، مستفيدة من موجة التفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين عقب الإعلان عن النتائج المالية القوية للشركات المدرجة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024». ولفت إلى أن هذا الأداء الإيجابي زاد حالة من التوازن والاستقرار النسبي في التوجهات الاستثمارية بأسواق المال المحلية.

وأشار إلى أن النشاط الملحوظ في التداولات، جاء مدفوعاً بتحركات تكتيكية من قبل مختلف شرائح المستثمرين لإعادة هيكلة المراكز الاستثمارية، استعداداً لموسم توزيعات الأرباح، ما أدى إلى انتعاش الأسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة، على حد سواء.

. الأسهم المحلية تستقطب سيولة بقيمة 1.56 مليار درهم.