6 أسهم تستحوذ على 65.5% من سيولة «دبي المالي»

استحوذت أسهم ست شركات مدرجة في سوق دبي المالي، هي «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«سالك»، و«ديوا»، و«دبي الإسلامي»، و«باركن»، على أكثر من 65.5% من سيولة السوق في نهاية تداولات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي أحجام السيولة المتداولة على الأسهم الستة بلغ نحو 543.29 مليون درهم، فيما وصلت أحجام السيولة في سوق دبي المالي ككل إلى نحو 829.066 مليون درهم.

وتصدّر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة، بنحو 138.33 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 0.84%، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 97 مليون درهم، ثم سهم «سالك» بنحو 92.84 مليون درهم.

بدوره، استقطب سهم «ديوا» سيولة بنحو 92.07 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 1.89%، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بنحو 62.58 مليون درهم صاعداً بنسبة 1.32%، ثم سهم «باركن» بنحو 60.44 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 5.04%.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.13%، بالغاً مستوى 4853.64 نقطة في نهاية تعاملات أمس، مقترباً بذلك من مستوى 4900 نقطة، فيما صعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 0.3% عند مستوى 9265 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار درهم.