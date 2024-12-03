«إس تي آر»: حجوزات مبكرة قوية لاحتفالات رأس السنة في دبي

قالت شركة «إس تي آر» للأبحاث الفندقية إنه استناداً إلى البيانات، حتى تاريخ 25 نوفمبر الماضي، فقد تم حجز 56.8% من إجمالي الغرف الفندقية في دبي، في ليلة رأس السنة الجديدة على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن المستويات المرتفعة من الحجوزات المبكرة تشكّل مؤشراً قوياً إلى الطلب المرتفع، وتأكيداً على أن دبي تظل وجهة شهيرة للغاية للسياح خلال فترة الأعياد.

وذكرت الشركة لـ«الإمارات اليوم» أن هذه البيانات تدل على ارتفاع كبير في الطلب على دبي، وبنسبة 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تسجل وجهات شهيرة أخرى لعشاق ليلة رأس السنة الجديدة، مثل لندن وطوكيو ونيويورك، نمواً خافتاً في الإشغال في ليلة 31 ديسمبر، مع ارتفاع المستويات بنسبة 1 و3 و4% لكل منها على التوالي.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي آر» في الشرق الأوسط وإفريقيا المتخصصة في الأبحاث، كوستاس نيكولايديس، إن «دبي تسجل مستويات إشغال مرتفعة للفترة بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، مقارنة بمستويات الفترة ذاتها من العام الماضي».

وأضاف نيكولايديس أنه «حتى تاريخ 25 نوفمبر، تم حجز 56.8% من إجمالي الغرف الفندقية في دبي، في ليلة رأس السنة الجديدة على وجه الخصوص، وفقاً لبيانات شركة STR ومجموعة Costar المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق والعقارات».

وتابع أن «هذه البيانات تدل على ارتفاع كبير بنسبة 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي»، موضحاً أن «هذه المستويات المرتفعة من الحجوزات المبكرة تشكّل مؤشراً قوياً إلى الطلب المرتفع، وتأكيداً على أن دبي تظل وجهة شهيرة للغاية للزوار خلال فترة الأعياد».

وقال نيكولايديس: «مستويات الطلب على دبي قوية منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 2.4% حتى الآن، وفي الوقت نفسه تواصل المدينة زيادة المعروض من الغرف الفندقية بنسبة 2%، تزامناً مع زيادة الطلب».

وأضاف: «تسجل وجهات شهيرة أخرى لعشاق ليلة رأس السنة الجديدة، مثل لندن وطوكيو ونيويورك نمواً خافتاً في الإشغال في ليلة 31 ديسمبر، مع ارتفاع المستويات بنسبة 1 و3 و4% على التوالي لكل منها».

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية أكتوبر الماضي، أكثر من 152.5 ألف غرفة فندقية ضمن 827 منشأة فندقية، مقابل نحو 149 ألف غرفة فندقية ضمن 818 منشأة في نهاية أكتوبر 2023.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، الذي أظهر استقطاب الإمارة 14.96 مليون سائح دولي خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري (نحو 15 مليون سائح)، مقارنة بـ13.9 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 8%.

وأظهرت بيانات أولية أن قطاعَي الطيران والسياحة في دبي يتجهان لتسجيل أداء قياسي هو الأعلى على الإطلاق، مع مواصلة القطاعين تحقيق مكاسب قوية ومعدلات نمو متسارعة، مقارنة بمستويات العام الماضي، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة الإمارة الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز مكانتها، مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وكذلك أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

كوستاس نيكولايديس:

. دبي تظل وجهة شهيرة للغاية للزوار خلال فترة الأعياد.