400 ألف درهم كلفة جناح خاص للاحتفال بليلة رأس السنة في دبي

بدأت المنشآت الفندقية الفاخرة في دبي طرح عروضها الخاصة باحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة مبكراً، وقبل نحو ثلاثة أشهر من نهاية العام الجاري، فيما أظهر مسح أجرته «الإمارات اليوم» للعروض المعلنة، حتى الآن، لاحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية لدى عدد من المنشآت الفندقية الفاخرة والراقية في دبي، تفاوتاً كبيراً في أسعار الباقات المطروحة لاستقبال عام 2027، إذ وصلت كلفة حجز جناح خاص إلى 400 ألف درهم، فيما جاوزت أسعار بعض تذاكر حفلات العشاء 14 ألف درهم للشخص الواحد.

وركز المسح على العروض المعلنة لدى المنشآت الفندقية الفاخرة والوجهات الراقية حصراً، ولا يمثل جميع عروض رأس السنة المتاحة في دبي. وتختلف قيمة العروض التي شملها المسح بحسب مستوى التجربة، وموقع الجلوس، والإطلالات، والبرامج الترفيهية والخدمات المشمولة في كل باقة.

تجربة فاخرة

وبحسب المسح، فقد وصلت كلفة حجز جناح خاص إلى 400 ألف درهم في أحد الفنادق الشهيرة بدبي، ضمن واحدة من أكثر تجارب الاحتفال فخامة، حيث يوفر الفندق للضيوف عرضاً يتضمن أجنحة خاصة شاملاً حضور حفل فني عالمي، فيما وصلت كلفة جناح ثانٍ إلى 250 ألف درهم بحسب موقع الفندق، وتتضمن الباقتان دخولاً بـ«أولوية» إلى الاحتفال، إضافة إلى خدمة كبير المساعدين، وقائمة طعام فاخرة تقدم بأسلوب المشاركة، كما توفر الأجنحة إطلالات مباشرة على المسرح والألعاب النارية.

حفلات عشاء

وعلى مستوى حفلات العشاء، طرحت منشأة فندقية فاخرة حفلاً خارجياً ليلة رأس السنة، يجمع بين الطعام والترفيه المباشر، إلى جانب مشاهدة الألعاب النارية، وتتدرج أسعار تذاكر الحفل بحسب مستوى الجلوس والمزايا المصاحبة لكل فئة، إذ تبدأ الأسعار ضمن إحدى فئات المقاعد من 6500 درهم للأطفال حتى سن 13 عاماً، و8500 درهم للبالغين، فيما يرتفع سعر التذكرة إلى 7500 درهم للأطفال، و10 آلاف و500 درهم للبالغين ضمن فئة أعلى توفر إطلالات بانورامية على المسرح.

أما الفئة الأعلى من المقاعد العادية، فيصل سعر التذكرة إلى 14 ألفاً و500 درهم لمن تبلغ أعمارهم 14 عاماً فأكثر، مع مزايا إضافية.

وفي موقع آخر على «نخلة جميرا»، طرحت إحدى الوجهات عروضاً خاصة لاستقبال عام 2027، تبدأ من الساعة الثامنة مساءً في 31 ديسمبر، وتوفر للضيوف إطلالات بزاوية 360 درجة على أفق دبي. وتراوح أسعار تذاكر الاحتفال العادية بين نحو 4000 و12 ألف درهم للشخص. وتشمل التجربة عشاءً من أطباق مميزة، فيما تتضمن فقرات الترفيه عروضاً موسيقية حية يشارك فيها عازفو «ساكسفون» و«كمان» وإيقاع، إضافة إلى فرق فنية، مع اختلاف المزايا بحسب فئة الحجز.

وفي فندق فاخر آخر، وصلت قيمة الباقة الأعلى سعراً لعشاء ليلة رأس السنة إلى 4000 درهم للشخص، وتشمل احتفالاً على الشاطئ، مع إطلالات مفتوحة على أفق دبي والألعاب النارية عند منتصف الليل. وتتضمن الباقة عشاءً احتفالياً يضم محطات طهي مباشرة، وأطباقاً عالمية، ومأكولات يابانية، وحلويات موسمية، إلى جانب الفعاليات والعروض المصاحبة للاحتفال.

«مرسى دبي» و«جميرا»

وتظهر ضمن العروض التي شملها الرصد تجارب أخرى بأسعار مرتفعة في عدد من المناطق. ففي إحدى الوجهات الفاخرة في «مرسى دبي»، وصلت كلفة الاحتفال إلى 4000 درهم للشخص، مقابل عشاء من أربعة أطباق وفرقة موسيقية حية، ضمن احتفال مخصص لاستقبال العام الجديد.

وفي فندق بمنطقة «جميرا»، بلغت قيمة إحدى الباقات 3000 درهم للشخص، لحفل عشاء رسمي في الهواء الطلق مع إطلالات على «عين دبي»، وعروض ترفيهية خلال الأمسية، فيما تختلف قيمة الحجز بحسب الفئة التي يختارها الضيف، والخدمات، والمزايا المرتبطة بها.

كما طرحت وجهة في «شاطئ جميرا» باقات تبدأ من 2500 درهم للشخص، فيما شملت الخيارات احتفالاً في أحد فنادق «نخلة جميرا» بسعر يصل إلى 2300 درهم للشخص، ضمن أجواء تنكرية مع بوفيه وعروض ترفيهية.

وفي منطقة «الخليج التجاري»، بلغت كلفة الاحتفال على الشرفة الرئيسة لفندق 3000 درهم للشخص، مع موسيقى حية وعروض راقصة وإطلالات على أفق وسط دبي. ويظهر اختلاف الأسعار داخل الوجهة الواحدة أهمية موقع الجلوس في تحديد قيمة الحجز، خصوصاً بالنسبة إلى الطاولات التي توفر إطلالات مباشرة على المدينة، أو الألعاب النارية.

الخدمات والمزايا

ولا تقتصر الفروق بين عروض رأس السنة على قيمة التذكرة، إذ تختلف أيضاً الخدمات والمزايا المشمولة في كل باقة. فبعض العروض تعتمد على عشاء محدد، بينما تتضمن أخرى بوفيهاً أو محطات طهي مباشرة، وقد تشمل بعض الباقات خدمات إضافية مرتبطة بموقع الجلوس أو مستوى التجربة.

كما طرحت بعض المطاعم والوجهات أسعاراً مخصصة للفئات العمرية الأصغر سناً، مع وجود عروض مختلفة للأطفال في عدد من العروض، فيما تتضمن بعض التجارب أسعاراً خاصة للعائلات والمجموعات التي يزيد أفرادها على ستة أشخاص. وتختلف الشروط أيضاً بحسب المنشأة، خصوصاً فيما يتعلق بالأعمار المسموح بها، ومناطق الجلوس، والخدمات التي يحصل عليها كل ضيف.

ويرتبط جزء من عروض رأس السنة كذلك بالإقامة الفندقية، إذ طرحت بعض المنشآت باقات تجمع بين حضور الاحتفال والإقامة لمدة ليلتين أو أكثر. وفي هذه الحالات، لا يقتصر الحجز على قيمة تذكرة الحفل، وإنما يشمل كلفة الباقة الفندقية وما تتضمنه من إقامة وخدمات إضافية.

شروط خاصة

تفرض بعض الفنادق والمطاعم شروطاً خاصة بالدفع المسبق، والإلغاء، والحد الأدنى للإقامة أو الإنفاق، كما قد تختلف سياسات الاسترداد والإلغاء بحسب نوع الحجز والفئة المختارة، لذلك تشكل قراءة الشروط المرتبطة بكل عرض جزءاً أساسياً من عملية المقارنة بين الخيارات، وتتباين الأسعار أيضاً وفقاً لمناطق الجلوس داخل المطعم أو موقع الاحتفال، إذ ترتفع كلفة بعض الطاولات التي توفر إطلالات أفضل أو مباشرة على الألعاب النارية أو على المواقع التي تتيح إطلالات بانورامية على أفق دبي ومعالمها الشهيرة.