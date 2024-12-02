"إس تي آر": حجوزات مبكرة قوية لاحتفالات رأس السنة في دبي

قالت شركة "إس تي آر" للأبحاث الفندقية إنه استناداً إلى البيانات حتى تاريخ 25 نوفمبر الماضي فقد تم حجز 56.8% من إجمالي الغرف الفندقية في دبي في ليلة رأس السنة الجديدة على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن المستويات المرتفعة من الحجوزات المبكرة تشكل مؤشراً قوياُ على الطلب المرتفع وتأكيداً على أن دبي تظل وجهة شهيرة للغاية للسياح خلال فترة الأعياد.

وذكرت الشركة لـ"الإمارات اليوم"، أن هذه البيانات تدل على ارتفاع كبير في الطلب على دبي وبنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في وقت تسجل وجهات شهيرة أخرى لعشاق ليلة رأس السنة الجديدة مثل لندن وطوكيو ونيويورك نمواً خافتاً في الإشغال في ليلة 31 ديسمبر مع ارتفاع المستويات بنسبة 1 و3 و4% لكل منها على التوالي.

وقال المدير التنفيذي لشركة "إس تي آر" في الشرق الأوسط وإفريقيا المتخصصة في الأبحاث، كوستاس نيكولايديس، إن دبي تسجل مستويات إشغال مرتفعة للفترة بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة مرتفعة مقارنة بمستويات الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف نيكولايديس، إنه حتى تاريخ 25 نوفمبر تم حجز 56.8% من إجمالي الغرف الفندقية في دبي في ليلة رأس السنة الجديدة على وجه الخصوص، وفقًا لبيانات شركة STR ومجموعةCostar المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق والعقارات.

وتابع: أن هذه البيانات تدل على ارتفاع كبير بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. موضحاً أن هذه المستويات المرتفعة من الحجوزات المبكرة تشكل مؤشراً قوياً على الطلب المرتفع وتأكيدًا على أن دبي تظل وجهة شهيرة للغاية للزوار خلال فترة الأعياد.

وقال: مستويات الطلب على دبي قوية منذ بداية العام الجاري حيث ارتفع بنسبة 2.4% حتى الآن، وفي الوقت نفسه، تواصل المدينة زيادة المعروض من الغرف الفندقية بنسبة 2% بالتزامن مع زيادة الطلب.

وأضاف: تسجل وجهات شهيرة أخرى لعشاق ليلة رأس السنة الجديدة مثل لندن وطوكيو ونيويورك نمواً خافتاً في الإشغال في ليلة 31 ديسمبر مع ارتفاع المستويات بنسبة 1 و3 و4% لكل منها على التوالي.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية أكتوبر الماضي، أكثر من 152.5 ألف غرفة فندقية ضمن 827 منشأة فندقية، مقابل نحو 149 ألف غرفة فندقية ضمن 818 منشأة في نهاية أكتوبر 2023.