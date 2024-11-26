الأسهم تربح 10 مليارات درهم في أولى جلسات الأسبوع

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 10 مليارات درهم مكاسب إلى رأسمالها السوقي في نهاية تعاملات أمس، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، وسط زيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.666 تريليونات درهم، في نهاية الأسبوع الماضي، إلى أكثر من 3.676 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس، موزعة بواقع 2.888 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و870.46 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.95%، أو ما يوازي 44.68 نقطة، ليرتفع إلى مستوى 4768.32 نقطة في نهاية تعاملات أمس، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار مع تسجيل سيولة بلغت 814.2 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.002%، ليصعد إلى مستوى 9231.88 نقطة، في نهاية جلسة أمس، مع تسجيل سيولة بلغت 2.245 مليار درهم.

وفي دبي، تصدّر سهم «شركة إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 227.63 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 1.17%، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 150.18 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 1.8%.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فتصدّر نشاط السوق، من حيث السيولة، سهم «بنك أبوظبي التجاري» بنحو 310.77 ملايين درهم مرتفعاً بنسبة 0.95%.

وقال المستشار المالي، محمود عطا، لـ«الإمارات اليوم» إن «وتيرة جذب أسواق المال المحلية للمستثمرين الأجانب والمؤسسات، تزايدت خلال الجلسات الأخيرة من الشهر الجاري بشكل واضح، حيال الأسهم القيادية وسط انتهاء إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج أعمال جيدة».

وأضاف أن استمرار الأداء الإيجابي لسوق دبي وأسواق المال المحلية إلى منتصف الشهر المقبل، سيكون متوقفاً على تلقي الدعم من مواصلة التوقعات بشأن مواصلة معظم الشركات الكبرى المدرجة الإفصاح عن نتائج جيدة عن فترة الربع الأخير من العام الجاري، إضافة إلى استمرار زخم الطروحات الأولية المتنوعة.