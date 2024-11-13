13.29 مليون سائح دولي استقبلتهم دبي في 9 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، التي أظهرت استقطاب الإمارة 13.29 مليون سائح دولي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ12.40 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 7%.

وبحسب بيانات للدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في مختلف المؤشرات، بما في ذلك إجمالي عدد الزوّار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مقارنة بمستويات العام الماضي.

ووفقاً للمنطقة الجغرافية المُصدرة للزوّار، حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوّار في الفترة بين يناير وسبتمبر 2024، مسجلة نحو 2.56 مليون سائح دولي، تلتها منطقة جنوب آسيا بنسبة 17%، مسجلة أكثر من 2.27 مليون سائح.

وجاءت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الثالث، مستحوذة على نحو 15%، مسجلة نحو مليونَي زائر، وحلّت رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المركز الرابع بنحو 14%، بمعدل وصل إلى 1.8 مليون سائح، مقابل نسبة بلغت 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبمعدل وصل إلى 1.55 مليون سائح. بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 10% من الإجمالي، مسجلة نحو 1.3 مليون سائح دولي.

بدوره، وصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من منطقة الأميركتين إلى أكثر من 877 ألف سائح دولي، مستحوذة على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 5% لإفريقيا، بمعدل وصل إلى نحو 636 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2%، بمعدل 256 ألف سائح دولي.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية سبتمبر الماضي، أكثر من 152 ألف غرفة فندقية ضمن 826 منشأة فندقية، مقابل نحو 148.8 ألف غرفة فندقية ضمن 815 منشأة في نهاية سبتمبر 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 52.9 ألف غرفة فندقية ضمن 166 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 43.8 ألف غرفة فندقية ضمن 197 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة بلغت نحو 28.9 ألف غرفة فندقية، ضمن 275 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فسجلت نحو 26.4 ألف غرفة ضمن 188 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، ووصل معدل إشغال الغرف الفندقية في دبي إلى 76.4% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة مع متوسط إشغال 75.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في السياق نفسه، سجل الزوّار الدوليون 31.28 مليون ليلة مبيت خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 30.44 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو بلغت نحو 3%، فيما بلغ طول مدة إقامة النزلاء 3.6 ليال.

وبحسب البيانات، فقد بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 487 درهماً، مقارنة مع 474 درهماً في الفترة ذاتها من عام 2023 بنمو 3%، ووصل متوسط العائد من الغرف المتوافرة إلى 372 درهماً، مقابل 358 درهماً في عام 2023 بنمو 4%.