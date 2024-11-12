«دبي المالي» يربح 2.1 مليار درهم

عزّز سوق دبي المالي، أمس، مكاسبه بإضافة نحو 2.1 مليار درهم إلى رأسماله السوقي، خلال أولى جلسات الأسبوع الثاني من نوفمبر 2024، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، ووسط قرب انتهاء موسم إفصاح الشركات عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق من 765.675 مليار درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، إلى 767.777 مليار درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس. وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة ناهزت 0.27%، أو ما يوازي 12.6 نقطة ليرتفع إلى مستوى 4652.43 نقطة في نهاية تداولات أمس، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم قطاعَي البنوك والعقارات.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 103.57 ملايين درهم مرتفعاً بنسبة 1.25%، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً نحو 52.35 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 1.04%، ثم «ديار للتطوير» بسيولة بلغت 49.53 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 2.86%.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع المؤشر العام (فادجي) بنسبة 0.1% بالغاً مستوى 9435.87 نقطة بسيولة بلغت 1.25 مليار درهم. واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 192.01 مليون درهم، وأغلق متراجعاً بنسبة 0.4% عند 408.3 دراهم.