59.11 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال 8 أشهر

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي نحو 59 ألفاً و118 حساباً جديداً للمستثمرين، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مدفوعة بتنوع الخيارات الاستثمارية، وثقة المستثمرين في القوة المتنامية لاقتصاد الإمارة، وجاذبية الأسهم المحلية، فضلاً عن الأداء المالي الإيجابي الذي حققته الشركات المدرجة، وانعكس على نتائج أعمالها القوية، ما أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، نما عدد الحسابات الجديدة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أغسطس 2026، بنسبة 1.24% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، التي سجلت نحو 58 ألفاً و392 حساباً.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 6339 حساباً في يناير، و5644 حساباً في فبراير، و12 ألفاً و837 حساباً في مارس، و7356 حساباً في أبريل، و5210 حسابات في مايو، و6874 حساباً في يونيو، و11 ألفاً و366 حساباً في يوليو، و3492 حساباً في أغسطس الماضي.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة خلال الفترة، بإجمالي 19 ألفاً و498 حساباً، تلتها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ12 ألفاً و320 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بـ8480 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ7378 حساباً، تلتها «المشرق للأوراق المالية» بـ3940 حساباً.

وفي سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي أكثر من 5.64 ملايين صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، على 80.97 مليار سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 292.92 مليار درهم.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الكبرى من قيمة تداولات شركات الوساطة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس الماضي، بنسبة 24.03% تعادل 70.39 مليار درهم، تلتها «أرقام سيكيورتيز» بنحو 35.06 مليار درهم وبنسبة 11.97%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بحصة 11.55%، تعادل 33.82 مليار درهم، تلتها «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» بنحو 29.37 مليار درهم، ما نسبته 10.03%، وخامساً «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية/ صانع السوق» بنحو 16.05 مليار درهم وبنسبة 5.48%.

وعلى مستوى الأداء الشهري، أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 3492 حساباً خلال أغسطس الماضي، وبلغت قيمة التداولات 29.22 مليار درهم، من خلال التداول على 8.21 مليارات سهم، وتنفيذ 590.57 ألف صفقة.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الكبرى من قيمة تداولات شركات الوساطة خلال أغسطس الماضي، بنسبة 22.97% تعادل 6.7 مليارات درهم، تلتها «أرقام سيكيورتيز» للأوراق المالية بحصة 15.94% تعادل 4.66 مليار درهم، ثم «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» بنحو 3.4 مليارات درهم، ما نسبته 11.68%، تلتها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 3.26 مليارات درهم وبنسبة 11.17%، وخامساً «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية/ صانع السوق» بنحو 1.56 مليار درهم وبنسبة 5.34%.

. 3492 حساباً جديداً في سوق دبي المالي، خلال شهر أغسطس.