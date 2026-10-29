قيمة التداولات في سوق دبي المالي تنمو 22% خلال 9 أشهر

أعلن سوق دبي المالي اليوم عن نتائجه المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. ووفق النتائج فقد بلغ الربح قبل الضريبة 586.4 مليون درهم وهو ما يعكس ارتفاع نشاط التداول وتزايد وتيرة تداولات المستثمرين وقيمتها، في حين ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول 25% على أساس سنوي إلى 883 مليون درهم.

فيما زاد متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 26% ليصل إلى نحو 17200 صفقة، ما أسهم في ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 22% لتبلغ 162 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 993 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2026، فيما أغلق مؤشر سوق دبي المالي الفترة عند مستوى 5960.54 نقطة، بانخفاض نسبته 1.4% منذ بداية العام.

وذكر رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي هلال سعيد المري، أن ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 يعكس استمرار مشاركة المستثمرين، وتنامي عمق أسواق رأس المال في دبي، ويرتكز ذلك على الأسس الاقتصادية الراسخة لإمارة دبي، وتوسّع منظومتها المالية، والاهتمام المستمر من المستثمرين الدوليين.

وأضاف أن سوق دبي المالي سيواصل العمل على تطوير أسواق رأس مال تتسم بالشفافية والسيولة والارتباط بالأسواق العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وبلغ إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي 753.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنةً مع 1.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، والتي تضمنت دخلاً غير متكرر من بيع عقار استثماري بقيمة 461.9 مليون درهم.

وشملت الإيرادات 511.2 مليون درهم من الدخل التشغيلي، و242 مليون درهم من عوائد الاستثمار ومصادر الدخل الأخرى.

وبلغ الربح قبل الضريبة 586.4 مليون درهم، مقارنةً مع 930.8 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 642 مليون درهم، بهامش نسبته 85.2%.

وبلغت المصاريف، باستثناء الضرائب، 166.8 مليون درهم، مقارنةً مع 162.6 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس استمرار الاستثمار في البنية التحتية للسوق والتكنولوجيا، إلى جانب التزام الإدارة بكفاءة الإنفاق.

وخلال الربع الثالث من عام 2026، بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة 196.2 مليون درهم، مقارنةً مع 204.5 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2025، كما بلغ الربح قبل الضريبة 143.2 مليون درهم، مقارنةً مع 153.7 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2025.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي حامد علي، إلى أن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام تعكس التقدم المتواصل في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، من خلال تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتسهيل وصول المستثمرين إلى السوق من داخل الدولة وخارجها، ومع تجاوز قاعدة المستثمرين 1.3 مليون مستثمر، تعكس مشاركة المستثمرين المؤسسيين والدوليين الثقة في السوق وكفاءة بنيته التحتية.

وأضاف: "نواصل تركيزنا على توسيع نطاق الوصول إلى السوق، ودعم الإدراجات الجديدة، بما يسهم في التطوير المستدام لأسواق رأس المال في دبي".

وسجّل نشاط التداول في سوق دبي المالي نمواً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بعدما ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 883 مليون درهم، مقارنةً مع 709 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، لترتفع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 22% إلى 162 مليار درهم، مقارنةً مع 133 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 24% ليصل إلى 3.16 مليون صفقة، فيما زاد متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 26% ليصل إلى نحو 17200 صفقة، مقارنةً مع 13600 صفقة خلال الفترة ذاتها من عام 2025 مما يعكس اتساع نطاق المشاركة في السوق وزيادة وتيرتها وذلك خلال 184 يوم تداول، مقارنةً مع 188 يوم تداول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 993 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2026، مقارنةً مع 995 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2025.

واستقطب سوق دبي المالي 55460 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، شكّل المستثمرون الدوليون نسبة 72% منهم، لتتجاوز القاعدة الإجمالية للمستثمرين 1.3 مليون مستثمر.

واستحوذ المستثمرون المؤسسيون على 73% من إجمالي قيمة التداول، مقارنةً مع 70% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 وأسهم المستثمرون الأجانب بنسبة 51% من نشاط التداول.

وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب 19% من إجمالي القيمة السوقية، فيما بلغت ملكية المستثمرين المؤسسيين 86.5%.

وخلال الفترة، أتاح سوق دبي المالي للأفراد الاكتتاب في الإصدار الأول من صكوك الأفراد الصادرة عن وزارة المالية في دولة الإمارات، عبر منصة الاكتتاب الخاصة بالسوق، وتطبيق سوق دبي المالي، وتطبيق آيفستر، بما يتيح للمستثمرين الأفراد الاستثمار رقمياً في أداة دخل ثابت سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأُدرجت الصكوك في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026، واكتتب فيها أكثر من 18،000 مستثمر عبر قنوات سوق دبي المالي.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود سوق دبي المالي لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.

وفي سبتمبر، وسّع سوق دبي المالي نطاق الوصول الرقمي إلى السوق، حيث أصبح بإمكان المستثمرين المؤهلين عبر تطبيق baraka شراء أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي مباشرةً بالدرهم الإماراتي.

كما أطلقت "إي إف جي هيرميس" خدمة التسجيل الرقمي الكامل عبر تطبيق "EFG Hermes ONE"، بالتعاون مع سوق دبي المالي ودبي للإيداع المركزي للأوراق المالية، ما يتيح للمستثمرين الحصول على رقم المستثمر لدى سوق دبي المالي وفتح حساب تداول بالكامل عبر تطبيق الهاتف المتحرك.

وخلال المرحلة المقبلة، سيواصل سوق دبي المالي تركيزه على زيادة مستويات السيولة، وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، وتعزيز البنية التحتية ومجموعة المنتجات، بما يدعم استمرار تطور أسواق رأس المال في دبي.