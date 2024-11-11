«دبي المالي» يربح 2.1 مليارات درهم في أول جلسات الأسبوع

عزز سوق دبي المالي مكاسبه بإضافة نحو 2.1 مليارات درهم إلى رأسماله السوقي خلال أول جلسات الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2024، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية ووسط قرب انتهاء موسم إفصاح الشركات عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق من 765.675 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 767.777 مليار درهم في نهاية تعاملات جلسة الاثنين. وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة ناهزت 0.27%، أو ما يوازي 12.6 نقطة ليرتفع إلى مستوى 4652.43 نقطة في نهاية تداولات الاثنين، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم قطاعَي البنوك والعقارات.

وتصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 103.57 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 1.25%، تلاه سهم "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 52.35 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 1.04%، ثم "ديار للتطوير" بسيولة 49.53 مليون درهم مرتفعا بنسبة 2.86%.

وبلغت محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب بسوق دبي المالي نحو 150.12 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 301.11 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 150.99 مليون درهم.

وبلغت قيمة «مبيعات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي، نحو 372.72 مليون درهم، مقابل «مشتريات» بقيمة 222.60 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بقيمة 150.12 مليون درهم.

فيما اتجهت المؤسسات للشراء بقيمة بلغت نحو 335.62 مليون درهم، مقابل «مبيعات» بلغت قيمتها 197.81 مليون درهم، وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 137.81 مليون درهم، محصلة «شراء».

وبلغت قيمة مبيعات الأفراد 325.89 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 188.087 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيع» بنحو 137.81 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجع المؤشر العام (فادجي) بنسبة 0.1% بالغا مستوى 9435.87 نقطة بسيولة بلغت 1.25 مليار درهم، واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 192.01 مليون درهم، وأغلق متراجعاً بنسبة 0.4% عند 408.3 دراهم.