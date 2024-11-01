سوق دبي ينهي تعاملات أكتوبر عند أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014

أظهرت إحصائية أعدتها «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، صعود مؤشر السوق بنسبة 13.08%، ما يعادل 531.25 نقطة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية جلسة أمس، آخر جلسات أكتوبر، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى بدء إفصاح بعض الشركات المدرجة عن نتائج أعمال قوية.

وقفز مؤشر «دبي المالي» من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر من العام الماضي، إلى 4591.05 نقطة في نهاية جلسة تداول أمس، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي، إلى 759.47 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، بزيادة أكثر من 71.97 مليار درهم.

وتلقى سوق دبي المالي، دعماً رئيساً من أسهم البنوك ذات الثقل، والأكبر وزناً في المؤشر، بعد إعلان بنوك نتائج أعمال قوية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وبلغت قيمة «مشتريات» المستثمرين الأجانب في سوق دبي خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري 40.11 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 38.79 مليار درهم، لتكون المحصلة 1.32 مليار درهم «شراء»، فيما بلغت قيمة «مبيعات» المواطنين من الأسهم نحو 41.84 مليار درهم مقابل «مشتريات» بقيمة 40.52 مليار درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بقيمة 1.32 مليار درهم.

كما اتجهت المؤسسات للشراء بقيمة بلغت نحو 42.45 مليار درهم، مقابل «مبيعات» بلغت قيمتها 41.23 مليار درهم، ليبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 1.22 مليار درهم، محصلة «شراء».

وبلغت قيمة «مبيعات» الأفراد 28.65 مليار درهم، مقابل «مشتريات» من الأسهم بقيمة 27.14 مليار درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» نحو 1.51 مليار درهم.