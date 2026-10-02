8.66 مليارات درهم قيمة 193 صفقة كبيرة مباشرة في «دبي المالي»

شهد سوق دبي المالي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تنفيذ 193 صفقة كبيرة مباشرة بقيمة جاوزت 8.66 مليارات درهم، على أسهم 18 شركة مدرجة.

وشملت قائمة الشركات التي نُفذت صفقات كبيرة مباشرة على أسهمها «اتحاد إنيرجي القابضة»، و«أمانات القابضة»، و«بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية»، و«أليك القابضة»، و«الاتحاد العقارية».

كما ضمت القائمة «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير»، و«دبي للاستثمار»، و«بنك دبي التجاري»، و«الصقر الوطنية للتأمين»، و«تعليم القابضة»، و«بنك المشرق»، و«يونيكاي للأغذية»، و«الأغذية المتحدة»، و«بنك جي إف إتش»، و«شعاع كابيتال»، و«سالك»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«طلبات».

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، نُفذت تلك الصفقات على نحو 2.42 مليار سهم، واستحوذت «اتحاد إنيرجي القابضة» على النصيب الأكبر، بواقع 76 صفقة على 1.26 مليار سهم، بقيمة 3.36 مليارات درهم.

وجرى تنفيذ 44 صفقة على 143.57 مليون سهم من أسهم «سالك»، بقيمة 736.94 مليون درهم، و16 صفقة كبيرة مباشرة على 503.78 ملايين سهم من أسهم «أمانات القابضة»، بقيمة 607.01 ملايين درهم، فيما نُفذت 14 صفقة كبيرة مباشرة على 174.59 مليون سهم من أسهم «بنك جي إف إتش»، بقيمة 369.26 مليون درهم.

كما شهد سوق دبي تنفيذ 10 صفقات كبيرة مباشرة على 9.58 ملايين سهم من أسهم «بنك المشرق»، بقيمة بلغت نحو 3.02 مليارات درهم، فيما نُفذت سبع صفقات كبيرة مباشرة على 20.86 مليون سهم من أسهم «طلبات»، بقيمة 23.58 مليون درهم.

ونُفذت أيضاً ست صفقات كبيرة مباشرة على 14.97 مليون سهم من أسهم «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية»، بقيمة 15.07 مليون درهم، إضافة إلى ست صفقات كبيرة مباشرة على 112.89 مليون سهم من أسهم «الاتحاد العقارية»، بقيمة 82.01 مليون درهم.

وجرى كذلك تنفيذ ثلاث صفقات كبيرة مباشرة على 18.96 مليون سهم من أسهم «أليك القابضة»، بقيمة 26.17 مليون درهم، وصفقتين كبيرتين مباشرتين على 14.3 مليون سهم من أسهم «دبي للاستثمار»، بقيمة 56.79 مليون درهم، وصفقتين على 8.32 ملايين سهم من أسهم «بنك دبي الإسلامي»، بقيمة 61.15 مليون درهم.

وشهد سوق دبي المالي أيضاً تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 1.53 مليون سهم من أسهم «بنك دبي التجاري»، بقيمة 14.3 مليون درهم، كما نُفذت صفقة كبيرة مباشرة على 11.69 مليون سهم من أسهم «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير»، بقيمة 18.71 مليون درهم.

وضمت قائمة الصفقات الكبيرة المباشرة أيضاً صفقة بقيمة 142.28 مليون درهم على 35.84 مليون سهم من أسهم «تعليم القابضة»، وصفقة كبيرة مباشرة على 7.2 ملايين سهم من أسهم «الصقر الوطنية للتأمين»، بقيمة 1.8 مليون درهم.

وعلاوة على ذلك، شهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 2.81 مليون سهم من أسهم «الأغذية المتحدة»، بقيمة 32.03 مليون درهم، وصفقة أخرى على 11.29 مليون سهم من أسهم «يونيكاي للأغذية»، بقيمة بلغت نحو 74.5 مليون درهم، إضافة إلى صفقة كبيرة مباشرة على 60.33 مليون سهم من أسهم «شعاع كابيتال»، بقيمة 13.27 مليون درهم.

الصفقات الكبيرة

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