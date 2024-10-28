426.9 مليار درهم مبيعات عقارات دبي منذ بداية 2024

شهدت السوق العقارية في دبي تسجيل أعلى أداء تاريخي منذ بداية عام 2024، بعد تسجيل مبيعات بقيمة 426.9 مليار درهم، وهو ما يتفوق على مبيعات العام الماضي كاملاً والتي سجلت 401 مليار درهم.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن حجم المبيعات بلغ 147 ألفاً و788 صفقة عقارية منذ بداية العام حتى يوم 25 أكتوبر الحالي، توزعت على 118 ألفاً و712 وحدة سكنية، و13 ألفاً و801 مبنى، و15 ألفاً و275 أرضاً.

الرهن العقاري

وأظهرت البيانات تسجيل معاملات رهن عقارية بقيمة 143.82 مليار درهم في الشهور العشرة الأولى من العام، نفذت من خلال أكثر من 29 ألف صفقة، توزعت على 20 ألفاً و958 وحدة سكنية، و4426 مبنى، و7678 أرضاً. وأوضحت البيانات، أن الهبات سجلت معاملات بقيمة 39.22 مليار درهم، بعد تنفيذ 6900 معاملة، توزعت على 5195 وحدة سكنية، و416 مبنى، و1289 أرضاً.

أكتوبر استثنائي

وجاءت مبيعات شهر أكتوبر، حتى الآن، استثنائية إذ تُعدُّ الأعلى تاريخياً على أساس شهري، أيضاً بعد تسجيلها 52.63 مليار درهم، لتتجاوز الرقم القياسي السابق لشهر واحد، في يوليو الماضي بقيمة 50.78 مليار درهم، وبنمو بلغ 34.3%، مقارنة بنحو 39.2 مليار درهم المسجلة في أكتوبر 2023، بأكمله.

ونتجت مبيعات أكتوبر الحالي من خلال 17 ألفاً و420 صفقة، فيما تتبقى أيام قليلة على نهاية الشهر.

التعاملات الأسبوعية

وعلى مستوى التعاملات الأسبوعية، سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 14.97 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، والتي تضمنت مبيعات بقيمة 10.67 مليارات درهم بعد تنفيذ 3.6 آلاف صفقة.

وتصدرت منطقة «غدير الطير» قائمة المناطق، من حيث حجم المبيعات، بقيمة 1.8 مليار درهم نتجت عن 113 صفقة، ثم «وداي الصفا 5» ثانياً بنحو 438.13 مليون درهم، نتجت عن 225 صفقة، تلتها «الخليج التجاري» بـ437.15 مليون درهم، من خلال 172 صفقة.

وبلغ إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال الأسبوع الماضي، 3.36 مليارات درهم، بعد تنفيذ 837 إجراء، قياساً على معاملات بقيمة 2.92 مليار درهم في الأسبوع السابق بعد تنفيذ معاملات سجلت 919 إجراء.

وبلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية خلال الأسبوع الماضي، نحو 947.56 مليون درهم، بعد تنفيذ 209 معاملات، مقارنة مع 425.99 مليون درهم في الأسبوع السابق من خلال 125 معاملة.

الطلب الكبير

وتأتي مواصلة ازدهار القطاع العقاري في دبي، في ظل الطلب الكبير من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات على العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة في الإمارة، ما عزز سمعة المدينة نقطة استثمارية من الدرجة الأولى، بحسب بيانات منصة الأبحاث والبيانات العقارية «بروبرتي مونيتور».

وواصلت عقارات دبي تحقيق الأرقام القياسية منذ بداية العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى أن السوق تستعد لذروة جديدة للمبيعات والأسعار بنهاية عام 2024، لتتفوق بذلك على النتائج التي تحققت بنهاية العام الماضي، والذي كان يُعدُّ الأفضل بالنسبة للسوق بكل المقاييس، بفضل 401 مليار درهم من المبيعات، إلى جانب تسجيل أغلى صفقة عقارية في تاريخ السوق عند 500 مليون درهم.