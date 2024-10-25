6 أسهم تستحوذ على 76.4% من سيولة «دبي المالي»

استحوذت أسهم ست شركات مدرجة في سوق دبي المالي، هي: «إعمار العقارية»، «الإمارات دبي الوطني»، «دبي الإسلامي»، «سالك»، «ديوا»، «تاكسي دبي»، على 76.4% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات «دبي المالي»، فإن إجمالي أحجام السيولة المتداولة على الأسهم الستة بلغ نحو 254.68 مليون درهم، فيما وصلت أحجام السيولة في السوق ككل إلى نحو 333.3 مليون درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 93.68 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.59%، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 70.23 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 2.3%، ثم سهم «دبي الإسلامي» بنحو 26.39 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 1.29%. واستقطب سهم «سالك» سيولة بنحو 24.61 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 3.22%، تلاه سهم «ديوا» بنحو 24.13 مليون درهم، الذي انخفض بنسبة 0.4%، ثم سهم «تاكسي دبي» بنحو 15.62 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.84%.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.04%، بالغاً مستوى 4464 نقطة بنهاية تعاملات أمس، كما انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) بنسبة 0.098%، بالغاً 9195.86 نقطة بسيولة بلغت 24.02 مليار درهم، من ضمنها تنفيذ صفقات كبيرة على سهم «طاقة» بقيمة 22.5 مليار درهم.