10 أسهم في أسواق المال المحلية تحقق أعلى ارتفاعات سعرية

شهدت أسهم 10 شركات مدرجة في أسواق المال المحلية، أعلى ارتفاعات سعرية بنهاية تعاملات أمس، بينها 6 أسهم في سوق دبي المالي، تصدرها سهم «شعاع كابيتال»، الذي ارتفع 4.97%، مغلقاً عند مستوى 0.19 درهم، بدعم من إعلان الشركة نظر مجلس إدارتها خلال اجتماعه المقبل في الموافقة على إصدارين من السندات القابلة للتحويل لأسهم.

وجاء سهم «تاكسي دبي» ثانياً مرتفعاً بنسبة 3.03%، ومغلقاً عند 2.72 درهم، تلاه سهم «سالك» بنسبة 2.11%، الذي أغلق عند 4.35 دراهم، فيما حل رابعاً سهم «أملاك للتمويل» بارتفاع نسبته 2.055%، مغلقاً عند 0.74 درهم.

وحل سهم «أمانات القابضة» خامساً بنسبة 1.89%، ومغلقاً عند 1.08 درهم، ثم سهم «باركن» الذي ارتفع بنسبة 1.5%، مغلقاً عند مستوى 4.05 دراهم ليصل بذلك لأعلى مستوى له على الإطلاق بعد أن أعلنت الشركة توقيع اتفاقية مع شركة «ماجد الفطيم العقارية» لتوفير مواقف مركبات دون حواجز في ثلاثة مراكز تسوق بدبي.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم بنك الشارقة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.35،% مغلقاً عند 0.84 درهم، تلاه سهم «حياة للتأمين» بنسبة 3.33%، مغلقاً عند 1.24 درهم، ثم سهم مجموعة موانئ أبوظبي بنسبة 2.23%، الذي أغلق عند 5.05 دراهم، ومن ثم سهم «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 1.71% عند 1.19 درهم.

وشهد سوق أبوظبي أمس، إدراج سهم «إيه دي إن إتش للتموين»، الذي أقفل في أول يوم تداول عند سعره المرجعي 0.960 درهم، وهو نفسه سعر الطرح، وبتداولات قاربت 146 مليون سهم، ليكون أكثر الأسهم تداولاً من حيث الحجم خلال جلسة أمس.

يشار إلى أن مؤشر سوق دبي انخفض بنهاية جلسة أمس، بنسبة 0.07% بواقع 3.36 نقاط عند 4464.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 307 ملايين درهم.

كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على انخفاض بنسبة 0.45% عند مستوى 9204.85 نقاط، وبتداولات قاربت قيمتها الإجمالية 1.966 مليار درهم، منها صفقات كبيرة على سهم مصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 867 مليون درهم.