11 سهماً تستحوذ على 48% من سيولة أسواق المال

استحوذت أسهم 11 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية على 48% من سيولة أسواق المال المحلية بنهاية جلسة أمس. وضمت الأسهم كلاً من: «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«مصرف عجمان»، و«الخليج للملاحة القابضة»، فضلاً عن «دبي الإسلامي»، و«سالك»، و«العالمية القابضة»، و«جلفار»، و«إشراق العقارية»، و«أدنوك للحفر»، و«ألفا ظبي». وبحسب بيانات سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، فإن إجمالي أحجام السيولة المتداولة على أسهم الـ11 شركة بلغ نحو 720.17 مليون درهم، فيما وصلت أحجام السيولة في أسواق المال المحلية ككل إلى نحو 1.5 مليار درهم.

وفي دبي، تصدر سهم «شركة إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 74.097 مليون درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 54.9 مليون درهم، ثم سهم «مصرف عجمان» بنحو 36.36 مليون درهم، وسهم «الخليج للملاحة» بنحو 24.69 مليون درهم، يليه سهم «دبي الإسلامي» بنحو 18.9 مليون درهم، يليه سهم «سالك» بنحو 14.67 مليون درهم.

أما في سوق أبوظبي، فتصدر نشاط السوق من حيث السيولة سهم «العالمية القابضة» بنحو 207.2 مليون درهم، تلاه سهم «جلفار» بنحو 113.54 مليون درهم.