«دبي المالي» يربح 4.46 مليارات درهم في 3 جلسات

عزز سوق دبي المالي مكاسبه خلال الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع الجاري، إذ ربح رأسماله السوقي نحو 4.46 مليارات درهم أمس، وسط تركيز على الأسهم القيادية، تزامناً مع انتظار إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «دبي المالي» من نحو 740.522 مليار درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى أكثر من 744.980 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. ومنذ بداية الأسبوع صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.37%، بما يعادل 16.48 نقطة إلى مستوى 4422.33 نقطة من مستوى 4405.85 نقاط، مستعيداً بذلك مستوى 4400 نقطة من جديد.

وخلال الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع الجاري، ضخ المستثمرون الأجانب (غير العرب) صافي استثمار في سوق دبي، بلغ 62.14 مليون درهم كمحصلة شراء، في ظل وجود أسعار معظم الأسهم القيادية عند مستويات مغرية، وظهور توقعات إيجابية تؤكد قوة الشركات المدرجة من الناحية التشغيلية.

كما اتجهت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 47.68 مليون درهم كمحصلة شراء.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون والعرب نحو التسييل بصافي استثمار 62.14 مليون درهم كمحصلة بيع، منها 25.73 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و34.98 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وعلى المستوى اليومي، عادت أسواق الأسهم المحلية للأداء المتباين، حيث تراجع مؤشر سوق دبي المالي، بجلسة أمس، بنسبة 0.15%، بعد تداولات بلغت 218.15 مليون درهم، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) 0.26%، بالغاً مستوى 9282.51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.974 مليار درهم منها صفقات كبيرة على سهم أدنوك للحفر بقيمة 725 مليون درهم.