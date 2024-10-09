10 أسهم تتصدر قائمة «الأكثر ارتفاعاً» في «دبي المالي» منذ بداية 2024

تصدّرت 10 أسهم مدرجة بسوق دبي المالي قائمة الارتفاعات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد صعودها بنسب بين 17% و99.7%، تزامناً مع إفصاح أغلب الشركات المدرجة عن نتائج أعمال جيدة، وتوزيعات مرحلية مجزية للمتعاملين، ليتغير مسار شهية المخاطرة للانفتاح على الرغم من تعرضها لبعض الضغوط البيعية القوية المستحقة مع استمرار عمليات جني الأرباح.

وخلال تلك الفترة، تصدر قائمة الأسهم الأكثر صعوداً بسوق دبي المالي سهم شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» بارتفاع 99.7% إلى 5.13 دراهم. وحلَّ ثانياً سهم «بنك المشرق» الذي ارتفع خلال الفترة بنسبة 54.90% بالغاً مستوى 237 درهماً.

وقفز سهم شركة «الوطنية الدولية القابضة» بنحو 42.86% وبلغ مستوى درهمين، ليحل بالمرتبة الثالثة في تلك القائمة. وجاء بالمرتبة الرابعة سهم مجموعة «جي إف إتش» المالية بنسبة 37.67% وبلغ مستوى 1.25 درهم.

وفي المرتبة الخامسة، ارتفع سهم بنك «دبي التجاري» بنسبة 34.50% بالغاً مستوى 6.9 دراهم. وفي المرتبة السادسة، جاء سهم شركة «سالك» مرتفعاً بنسبة 29.85% وبلغ مستوى 4.22 دراهم. وبالمرتبة السابعة، جاء سهم شركة «الصناعات الوطنية» خلال الفترة بنسبة 29.56% وبلغ مستوى 5.04 دراهم.

كما ارتفع أيضاً سهم شركة «دو» خلال الفترة بنحو 28.11% بالغاً مستوى 6.7 دراهم، ليحل بالمرتبة الثامنة في تلك القائمة.

وبالمرتبة التاسعة، جاء سهم شركة «المزايا القابضة» بنسبة 26.67% وبلغ مستوى 1.71 درهم.

وفي المرتبة العاشرة والأخيرة، ارتفع سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 17.73% بالغاً مستوى 20.25 درهماً. يشار إلى أن مؤشر سوق دبي المالي ارتفع منذ بداية العام حتى جلسة يوم الإثنين الماضي، بنسبة تتجاوز 8% متخطياً مستوى 4400 نقطة من جديد، مع تحقيق سيولة بلغت 316.05 مليون درهم، من خلال حجم تداول بلغ 150.75 مليون سهم.