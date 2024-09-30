الأسهم المحلية تربح 159 مليار درهم في سبتمبر

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 159 مليار درهم، مكاسب، إلى رأسمالها السوقي خلال تعاملات سبتمر 2024، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، وسط زيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.531 تريليونات درهم في نهاية أغسطس الماضي، إلى أكثر من 3.690 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة اليوم (آخر جلسة في سبتمبر)، موزعة بواقع 2.933 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و757.094 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي بنسبة ناهزت 4.11%، أو ما يوازي 178.03 نقطة ليرتفع من مستوى 4325.45 نقطة في نهاية أغسطس الماضي، إلى مستوى 4503.48 نقاط في نهاية جلسة اليوم، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 1.51% أو ما يعادل 140.56 نقطة، ليرتفع من مستوى 9284.93 نقطة في نهاية أغسطس الماضي، إلى نحو 9425.49 نقطة في نهاية سبتمبر.

أما على المستوى اليومي، أنهى مؤشر سوق دبي، تداولات اليوم متراجعا بنسبة 0.39% بقيمة بلغت 458.3 مليون درهم مع ارتفاع 12 سهما، مقابل انخفاض 27 سهما وبقاء سبعة أسهم على ثبات.

كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي)، تعاملات اليوم متراجعا بنسبة 0.46% مع تسجيل سيولة بلغت 1.94 مليار درهم بالتزامن مع ارتفاع 16 سهما مقابل انخفاض 31 سهما، فيما بقي تسعة أسهم على ثبات.

وقال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه، لـ«الإمارات اليوم»، إن وتيرة جذب سوق دبي المالي للمستثمرين الأجانب زادت خلال سبتمبر بشكل واضح حيال الأسهم الدفاعية وسط توالي إفصاح بعض الشركات المدرجة عن توزيعات مرحلية جذابة ونتائج أعمال جيدة.

وأضاف أن استمرار الأداء الإيجابي لسوق دبي إلى نهاية العام سيكون متوقفا على تلقي الدعم من مواصلة تحقيق معظم الشركات المدرجة نتائج جيدة للربعين الثالث والرابع، إضافة إلى استمرار زخم الطروحات الأولية المتنوعة.

من جهته، قال خبير أسواق المال، محمد عطا، إن الأسواق المالية المحلية تحمل فرصا جيدة للمتداولين الأجانب ولذلك تعطي المؤشرات اتجاها صاعدا، لاسيما خلال هذه الفترة التي تتزامن مع التوقعات الإيجابية حيال نتائج البنوك والشركات الكبرى المرتقب الإفضاح عنها لاحقاً عن الربع الثالث من العام الجاري.