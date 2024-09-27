سوق دبي المالي يربح 13.87 مليار درهم في أسبوع

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تداولات الأسبوع وربح رأسماله السوقي ما يربو على 13.87 مليار درهم بدعم رئيسي من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والمالية.

وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي من 747 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي، وصولاً إلى 760.87 مليار درهم في ختام جلسة أمس الجمعة، بينما وصلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.91 تريليون درهم.

واستمر مؤشر سوق دبي المالي العام في صعوده للأسبوع السابع على التوالي وسجل هذا الأسبوع مكاسب بنحو 1.9% بما يعادل 84.9 نقطة ليغلق عند مستوي 4521.26 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 4436.37 نقطة. كما سجل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب أسبوعية قدرت بنحو 31 نقطة ما بعادل نسبة 0.3%.

دعم المؤسسات الأجنبية

بدوره، أوضح عميد كنعان مستشار الاقتصاد والاستثمار لـ"الإمارات اليوم"، أن سوق دبي المالي يتلقى دعمًا كبيرًا وواضحاً من قبل المؤسسات الأجنبية والتي أظهرت رغبة قوية في زيادة المراكز المالية بالأسهم المدرجة به لاسيما في ظل وصول العائد على التوزيعات النقدية ما بين 5% و7% وبعد ترقية مؤسسة فوتسي راسل الأخيرة.

وبين أن سوق دبي المالي أيضاً يتلقى دعماً من النمو الاقتصادي والنشاط الملحوظ بالقطاعات الرئيسية كالعقارات وغيرها من الخدمات الأساسية وهو ما انعكس إيجابيًا على أداء أسهم الشركات الكبرى المدرجة.

ولفت إلى أن هناك إعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين وهو ما سيزيد الإقبال على اقتناص الفرص بالأسهم التي سجلت أرباح تشغيلية جيدة بالنصف الأول وأفصحت عن توزيعات نقدية مجزية.

وأكد إن الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة التي وقعتها دولة الإمارات مع الولايات المتحدة والتي أغلبها تخص الجانب الاقتصادي ستعود بالإيجاب وستعزز من الجوانب التشغيلية للشركات بالقطاعات الرئيسية بالدولة، مشيرا إلى أن معظم تلك الشركات مدرجة.

في هذا الصدد، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه، لـ«الإمارات اليوم»، إن الطروحات المرتقبة الجديدة ولاسيما اذا كان بها اكتتابات أولية حكومية أو شركات خاصة فإنها سيكون لها دوراً رئيسيًا في تعزيز مكاسب السوق المالية وارتفاع شهية المستثمرين سواء المحليين والدوليين لافتناص الفرص بالأسهم المدرجة والتي سجلت أداء تشغيليا قوياً.

الأسهم تستقطب سيولة بـ 1.74 مليار درهم

يشار إلى أنه على المستوى اليومي، استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات يوم الجمعة، سيولة قاربت 1.74 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار، والمالية، والبنوك.

وتوزّعت السيولة بواقع 1.45 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و282.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 546.41 مليون سهم عبر أكثر من 33.461 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة0.12% إلى 4521.26 نقطة، فيما نزل مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.47 % إلى 4521.26 نقطة.

جني أرباح طفيف

ومن جهته، أوضح المستشار المالي محمود عطا، إن من الطبيعي أن تحدث عمليات جني أرباح طفيفة تدفع تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنهاية تعاملات الأسبوع وانعكاسه لاتجاهه للانخفاض بعدما شهد ارتفاعا لثلاث جلسات متتالية سجل خلالها أعلى مستوياته منذ 10 سنوات. وتوقع أن يعاود المستثمرين في زيادة مراكزهم بالأسهم بالفترة المقبلة لاسيما مع ظهور توقعات اقتصادية بتزايز النمو المحلي بشتى القطاعات وفي مقدمتها القطاعات غير النفطية.

وكان أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة بدبي، سهم «إعمار العقارية»، بتداولات قيمتها 57.54مليون درهم يليه سهم «شركة سوق دبي المالي»، بتداولات قيمتها 46.73 مليون درهم.

فيما كان سهم «ملتيبلاي» أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة بأبوظبي، سهم «مدن القابضة»، بتداولات قيمتها 357.8 مليون درهم مرتفعا بنسبة 4.3% عند 3.64 درهم، مسجلا أعلى إغلاق منذ أكتوبر 2023، تلاه سهم «العالمية القابضة» بنحو 165.98 مليون درهم يليه سهم «ايبيكس للاستثمار» بنحو 145.042 مليون درهم.