قيمة مبيعات عقارات دبي ترتفع 36.8% خلال صيف 2024

سجلت المبيعات العقارية في دبي خلال موسم صيف 2024 أداء قياسياً، بقيمة 139.53 مليار درهم، وارتفاع نسبته 36.8%، مقارنة بصيف عام 2023 الذي سجل مبيعات عقارية بقيمة 102 مليار درهم.

وقال عقاريون لـ«الإمارات اليوم»، إن سوق العقارات في دبي شهدت خلال صيف 2024 أداء غير مسبوق، ما يعكس جاذبية المدينة المتزايدة للمستثمرين المحليين والدوليين، لافتين إلى أن سوق الإمارة تجاوزت «الموسمية» في الطلب العقاري، إذ كانت تشهد هدوءاً أثناء الصيف سابقاً.

وتفصيلاً، أظهر رصد لـ«الإمارات اليوم» أن المبيعات العقارية في دبي سجلت أداء قياسياً خلال صيف عام 2024، لتسجل أعلى مستوى تاريخي لهذا الموسم بقيمة 139.53 مليار درهم. ووفقاً للرصد، فقد ارتفعت قيمة المبيعات العقارية في دبي خلال فترة صيف 2024 بنسبة 36.8%، مقارنة بصيف عام 2023 الذي سجل مبيعات عقارية بقيمة 102 مليار درهم.

كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال صيف 2024 بنسبة 43.6% إلى 48.24 ألف صفقة، مقابل 33.6 ألف صفقة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني: «يسجل كل موسم صيف مبيعات أعلى من العام الذي سبقه، وسط طلب كبير على العقارات الفاخرة للتملك أو لإيجار الشقق الفندقية الفاخرة، ما يشجع المطورين على إطلاق مزيد من المشروعات».

وأضاف الزرعوني لـ«الإمارات اليوم»: «تمتع صيف عام 2024 بأوضاع أكثر ملاءمة تشجع على ضخ السيولة في السوق العقارية، مع توجه المتعاملين - سواء من المقيمين أو الأجانب - إلى شراء الوحدات السكنية القريبة من الشواطئ والأماكن الترفيهية الخاصة بالألعاب المائية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة إيليو العقارية»، زاهي قشوع: «أصبح تسجيل أرقام قياسية في سوق دبي العقارية أمراً سائداً ومعتاداً، في وقت جاءت فيه مبيعات صيف 2024 موافقة لحركة السوق الصاعدة»، متوقعاً أن تكون المبيعات ككل هي الأعلى تاريخياً.

وأضاف أن استمرار تجاوز الأرقام القياسية في السوق العقارية بدبي، يؤكد أنها لم تكن وليدة مصادفة، بل نتاج جهود جبارة، ومنظومة اقتصادية متكاملة تسعى إليها الإمارة، فضلاً عن جودة الحياة فيها، وفرص الاستثمار المتاحة، وتسهيلات منح الإقامة، والبنية التحتية المتطورة، والتشريعات الحديثة التي تعزّز ثقة المتعاملين.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الأندلس العقارية»، صالح طباخ، إن «سوق العقارات خلال فصل الصيف شهدت ارتفاعاً في أسعار القيم الإيجارية في المناطق المطلة على البحر، أو في مركز المدينة، بسبب الضغط الكبير من السياح والزوار».

وتوقع طباخ استمرار نمو قطاع العقارات الفاخرة في دبي، مع تزايد الطلب من قبل الأجانب، وتدفق الأثرياء إلى دبي، والتطورات الاقتصادية والسياحية المستمرة، لتكون الإمارة المحطة العقارية الأولى التي تتجه إليها أغلبية المستثمرين الدوليين.

وأشار طباخ إلى أن سوق دبي تخلصت من «الموسمية» في الطلب العقاري، إذ كانت تشهد هدوءاً أثناء الصيف سابقاً، إلا أن أيام العام كلها أصبحت تسجل مبيعات جيدة، لافتاً إلى وجود طلب كبير على العقارات الفاخرة، فضلاً عن فئات السكن للوحدات المكونة من غرفة وغرقتي نوم.

أما مديرة العلاقات العامة للمبيعات في «شركة بيس هوم للتطوير العقاري»، أسماء موافقي، فقالت إن سوق العقارات في دبي شهدت خلال صيف 2024 أداء غير مسبوق، ما يعكس جاذبية المدينة المتزايدة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأضافت موافقي أن تحقيق مبيعات بقيمة 139.53 مليار درهم يمثّل علامة فارقة في تاريخ السوق، مع نمو بنسبة 36.8%، مقارنة بالعام الماضي، لافتة إلى أن هذا الأداء يعزز مكانة دبي باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات العقارية عالمياً، مدعومة بالاستقرار الاقتصادي، والبنية التحتية المتطورة، والتسهيلات الحكومية المحفزة للاستثمار.

وذكرت أن الزيادة الكبيرة في عدد الصفقات المنفذة بنسبة 43.6%، تشير إلى ثقة المستثمرين المتزايدة، واستمرار الطلب القوي على العقارات في دبي.