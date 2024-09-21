الأسهم المحلية تربح 110 مليارات درهم منذ بداية سبتمبر

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 110 مليارات درهم إلى رأسمالها السوقي خلال الـ15 جلسة تداول منذ بداية سبتمبر الجاري، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.531 تريليونات درهم في نهاية أغسطس الماضي، إلى 3.641 تريليونات درهم في نهاية تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.894 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و747 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وعلى مستوى المؤشرات، صعد المؤشر العام لسوق دبي بنسبة ناهزت 2.56%، أو ما يوازي 110.92 نقاط، ليرتفع من مستوى 4325.45 نقطة في نهاية أغسطس، إلى مستوى 4436.37 نقطة في نهاية جلسة الجمعة، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقارات.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 1.63% أو ما يعادل 153.58 نقطة، ليرتفع من مستوى 9284.93 نقطة في نهاية أغسطس الماضي، إلى نحو 9438.51 نقطة في نهاية جلسة أمس.

أما على المستوى الأسبوعي، فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي 56 نقطة بما يعادل نسبة 1.3%، كما صعد مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) بمقدار 88 نقطة وبنسبة 0.9%.

وعلى المستوى اليومي، أنهى مؤشر سوق دبي تداولات أمس، مرتفعاً 0.336%، بقيمة بلغت 699.35 مليون درهم مع ارتفاع 19 سهماً، مقابل انخفاض 20 سهماً، وبقاء خمسة أسهم على ثبات، بينما أنهى مؤشر سوق أبوظبي التعاملات اليومية متراجعاً بنسبة 0.7%، مع تسجيل سيولة بلغت 2.06 مليار درهم، بالتزامن مع ارتفاع 46 سهماً، مقابل انخفاض 20 سهماً، وبقاء 13 سهماً على ثبات.

إلى ذلك، بلغ صافي استثمارات الأجانب في سوق دبي المالي، نحو 161.76 مليون درهم منذ بداية سبتمبر الجاري، بعد تسجيل إجمالي مشتريات بقيمة 2.524 مليار درهم، وإجمالي مبيعات بقيمة 2.362 مليار درهم، فيما بلغت قيمة مبيعات المواطنين من الأسهم، نحو 2.9 مليار درهم، مقابل مشتريات بقيمة 2.74 مليار درهم.

كما اتجهت المؤسسات للشراء بقيمة بلغت نحو 2.708 مليار درهم مقابل مبيعات بلغت قيمتها 2.523 مليار درهم، في حين بلغت قيمة مبيعات الأفراد 1.8 مليار درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 1.63 مليار درهم.

وقال المحلل المالي، محمود عطا، إن أسواق المال المحلية لاتزال تجذب المزيد من المستثمرين، لاسيما وسط اتجاه لخفض أسعار الفائدة، ما سيحفز المؤشرات على تسجيل مكاسب أكثر وسط وجود مكررات الربحية لمعظم الأسهم عند مستويات جيدة.

وتوقع استمرار الأداء الإيجابي لسوق دبي المالي إلى نهاية العام، في ظل تزايد التوقعات بشأن تسجيل معظم الشركات المدرجة نمواً في أعمال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري، إضافة لاستمرار زخم الطروحات الأولية.

5.77 مليارات درهم صفقات كبيرة

شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 26 صفقة كبيرة، بقيمة جاوزت 5.77 مليارات درهم، على 526.95 مليون سهم منذ بداية تداولات الشهر الجاري حتى نهاية تعاملات أمس. ووفق رصد لـ«الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات أسواق المال المحلية، استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 97.5% من قيمة الصفقات المنفذة منذ بداية سبتمبر حتى الآن، حيث توزعت تلك الصفقات بواقع صفقة على نحو 484.86 مليون سهم، بقيمة 5.63 مليارات درهم. وكان نصيب سوق دبي المالي من تلك الصفقات الكبيرة خلال فترة الرصد، نحو 2.5%، بعدد ست صفقات، تم تنفيذها على 42.1 مليون سهم بقيمة 147.57 مليون درهم.