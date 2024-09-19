6 أسهم تستحوذ على 60.5% من سيولة «دبي المالي»

استحوذت أسهم ست شركات مدرجة في سوق دبي المالي، هي: «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«سالك»، و«دريك آند سكل»، و«سبينس»، و«دبي الإسلامي» على نسبة 60.54% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس، ثالثة جلسات الأسبوع الجاري.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي أحجام السيولة المتداولة على الأسهم الستة بلغ نحو 202.89 مليون درهم، فيما وصلت أحجام السيولة في سوق دبي المالي ككل إلى نحو 335.13 مليون درهم.

وتصدر نشاط السوق من حيث السيولة سهم «إعمار العقارية» بنحو 65.3 مليون درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 39.41 مليون درهم، ثم سهم «سالك» بنحو 26.8 مليون درهم، وسهم «دريك آند سكل» بنحو 25.68 مليون درهم، وسهم «سبينس» بنحو 23.34 مليون درهم، وسهم «دبي الإسلامي» بنحو 22.35 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 4390.2 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.11% بما يعادل خمس نقاط، فيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» عند مستوى 9422.59 نقطة متراجعاً بنسبة 0.054%.

واجتذبت الأسهم في سوق أبوظبي سيولة بنحو 2.19 مليار درهم مع تنفيذ 15 صفقة كبيرة على سهم «أدنوك للغاز»، بقيمة 780 مليون درهم على 260 مليون سهم من أسهم الشركة.

وواصل سهم «آيبيكس للاستثمار» ارتفاعه خلال تعاملات أمس، مع استحواذه على سيولة جاوزت 475.68 مليون درهم، والتي شكلت نحو 21.65% من التداولات الإجمالية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.