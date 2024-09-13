الأسهم المحلية تربح 48 مليار درهم في أول 10 جلسات من سبتمبر

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 48 مليار درهم، مكاسب، إلى رأسمالها السوقي خلال الـ 10 جلسات الأولى من شهر سبتمر 2024، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، الأمر الذي دفع معظمها لاستعادة النشاط.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.531 تريليونات درهم في نهاية أغسطس الماضي، إلى 3.579 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة يوم (الجمعة)، موزعة بواقع 2.843 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و736.017 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وعلى مستوى المؤشرات، صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة ناهزت 1.26 %، أو ما يوازي 55.04 نقطة ليرتفع من مستوى 4325.45 نقطة في نهاية أغسطس الماضي، إلى مستوى 4380.49 نقطة في نهاية جلسة الثلاثاء، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار.

وفي هذا الصدد قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه، لـ«الإمارات اليوم»، إن سوق دبي المالي شهد أداء مميزاً منذ بداية العام وحتى خلال الجلسات العشرة الأولى من الشهر الجاري بناء على أن مكرر الربحية للسوق هو مكرر جيد للمستثمرين حيث أنه تحت 10 مرات وهذا شئ جاذب للاستثمارات إضافة إلى أن التوزيعات النقدية لشركاته المدرجة، مشيرا إلى أن من تلك العوامل التي دعمت الأداء المميز لسوق دبي المالي العائد على الأسهم الذي يقدر حاليا أكثر من 5% ومن ثم تم تصنيفه كثاني أفضل سوق مالي خليجي بعد البحرين من حيث التوزيعات.

وأشار إلى أن من تلك العوامل أيضاً وجود إمكانية للتنوع لدى المستثمرين حيث إن الادراجات الأخيرة زادت من القطاعات الدفاعية بسوق دبي المالي وهو الأمر الذي خلق نوع من التوزان بالمحافظ الاستثمارية، موضحاً أن استمرار الأداء الإيجابي لسوق دبي المالي إلى نهاية العام سيكون متوقف على تلقي الدعم من مواصلة أغلب الشركات المدرجة من تحقيق نتائج بالربع الثالث والرابع من العام الجاري جيدة إضافة لاستمرار زخم الطروحات الأولية المتنوعة.

يشار إلى أنه خلال العشرة جلسات الأولى من العام الجاري، ارتفع أيضاً مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.7% أو ما يعادل 65.39 نقطة، ليرتفع من مستوى 9284.93 نقطة في نهاية أغسطس الماضي، إلى نحو 9350.32 نقطة في نهاية جلسة يوم الجمعة.

وأما على المستوى اليومي، أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.36% بقيمة بلغت 198.22 مليون درهم مع ارتفاع 21 سهم في مقابل انخفاض 16 سهم وبقاء على 8 أسهم على ثبات.

وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.7% عند 8.61 درهم، كما ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.8% عند 20 درهمًا، كما ارتفع سهم تاكسي دبي بنسبة 2.1% عند 2.40 درهم تزامناً مع إعلان الشركة عن استحواذها على 300 لوحة جديدة ليرتفع بذلك حجم أسطولها لمركبات الأجرة إلى 6 آلاف مركبة وحصتها السوقية إلى 46%، وتوقعت أن يساهم ذلك في تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 100 مليون درهم سنويا.

كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي)، التعاملات اليومية مرتفعا بنسبة 0.46% مع تسجيل سيولة بلغت 5.44 مليار درهم منها صفقة كبيرة بنحو 4.4 مليار درهم على سهم العالمية القابضة. ليأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع 38 سهم في مقابل انخفاض 23 سهم فيما بقي 12 سهم على ثبات.

بدوره، أوضح خبير أسواق المال، محمد عطا، أن «الأسواق المالية المحلية ما زالت تحمل فرصا جيدة للمتداولين الأجانب ولذلك تعطي المؤشرات اتجاها صاعدا في تلك الفترة التي تتزامن مع التوقعات الإيجابية حيال البنوك والشركات الكبرى التي تعكس الوضع التشغيلي وبيئة الأعمال المرنة وإتاحة التسهيلات المتزايدة للمستثمرين بدولة الإمارات.