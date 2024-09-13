«دبي المالي» الأفضل خليجياً منذ بداية 2024

أظهرت إحصائية أعدتها «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات «سوق دبي المالي»، تحقيق السوق أفضل أداء على مستوى بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية جلسة تداول أمس، مدعوماً بإفصاحات الشركات المدرجة عن نتائج أعمال نصف سنوية قوية، إضافة إلى الطروحات الأولية التي تم تنفيذها، ونجحت في جذب مستثمرين عالميين.

وبحسب الإحصائية، صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 7.5%، ما يعادل 305.07 نقاط خلال فترة الرصد، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 4364.87 نقطة في نهاية جلسة أمس.

وبذلك تصدر مؤشر «دبي المالي» مؤشرات أسواق المال الخليجية، التي شهدت تبايناً في الأداء خلال تلك الفترة، حيث ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 4.9%، فيما ارتفع المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 3.63%.

وفي المقابل، هبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.99%، وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.06%، في حين نزل مؤشر بورصة البحرين 0.46%.

كما أظهرت الإحصائية، أن رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «سوق دبي المالي»، ارتفع بنحو 45.7 مليار درهم من مستوى 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 733.2 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 1.38 مليار درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 34.25 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 32.86 مليار درهم.

إلى ذلك، قال نائب رئيس أول إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة «كامكو إنفست»، رائد دياب، إن هناك العديد من العوامل التي جعلت «سوق دبي المالي» يحظى بأهمية من قبل المستثمرين، ويتصدر قائمة الارتفاعات على مستوى منطقة الخليج، أبرزها استمرار تحسن النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق، لاسيما في قطاعي البنوك والعقار.

وأضاف أن من العوامل المهمة أيضاً، أن دبي وسوقها المالي يعدّان مركزاً للعديد من الابتكارات في ظل الدعم الحكومي، لاسيما في ما يتعلق بالقوانين المحفزة والجاذبة للمستثمرين العالميين.

من جهته، قال كبير استراتيجي الأسواق في «VT markets»، نايل الجوابرة، إن «سوق دبي المالي» استطاع جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب في ظل زيادة ترقية أسهم مدرجة على مؤشرات الأسواق الناشئة، مثل «فوتسي راسل» و«إم إس سي إي» (مورجان ستانلي سابقاً)، لافتاً إلى أن من أسباب تعزيز مكانة سوق دبي خليجياً منذ بداية العام، هي النتائج المالية القوية للشركات القيادية، إضافة إلى اتجاه بعضها لتوزيعات نقدية مرحلية مُرضية للمساهمين.

التعاملات اليومية

أنهى مؤشر «سوق دبي المالي» تداولات، أمس الخميس، مرتفعاً بنسبة 0.42%، بعد تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 320 مليون درهم مع ارتفاع 28 سهماً، مقابل انخفاض 13 سهماً، وبقاء خمسة أسهم على ثبات.

وكان سهم «إعمار العقارية» الأكثر نشاطاً في السوق، بسيولة بلغت 47.55 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.06%، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 34.93 مليون درهم، فيما جذب سهم «الخليج للملاحة» سيولة بنحو 34.9 مليون درهم.

من جهته، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.2% عند مستوى 9307.72 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.04 مليار درهم مع ارتفاع 31 سهماً، مقابل انخفاض 30 سهماً، وبقاء 20 سهماً على ثبات.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 176.95 مليون درهم، تلاه «ايبيكس للاستثمار» جاذباً 101.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» بسيولة 74.39 مليون درهم.

2.75 مليار درهم قيمة 212 صفقة كبيرة في سوق دبي

شهدت قيمة وكميات الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في «سوق دبي المالي»، ارتفاعاً قوياً منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي أسهم في تحسين السيولة وسط توالي الإفصاح عن نتائج الأعمال نصف السنوية، وتوزيعات الأرباح المرحلية القوية والجاذبة للمستثمرين.

وأظهرت إحصائية أعدتها «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات السوق، ارتفاع قيمة الصفقات الكبيرة بنسبة 197.2% إلى 2.75 مليار درهم على 1.77 مليار سهم عبر تنفيذ 212 صفقة منذ بداية تداولات يناير من العام الجاري وحتى نهاية تداولات أمس الخميس، ما يعكس الثقة الكبيرة لهذه الشريحة من المستثمرين بأسواق المال المحلية.

وكانت قيمة الصفقات الكبيرة المباشرة في «سوق دبي المالي»، بلغت 925.37 مليون درهم على 1.29 مليار سهم، بعد تنفيذ 21 صفقة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب الإحصائية، شهد سوق دبي، مطلع سبتمبر الجاري، تنفيذ أربع صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة «الأنصاري للخدمات المالية»، إذ تم تنفيذ الصفقات على 21.66 مليون سهم، بقيمة 21 مليون درهم بسعر تنفيذ بلغ 0.970 درهم للسهم الواحد.

وكان «دبي المالي»، أعلن في سبتمبر الماضي، إدخال تعديلات على إجراءات السوق الخاصة بالصفقات الكبيرة المباشرة على المعاملات، وذلك بهدف تحسين السيولة، موضحاً أن التعديلات ستسمح بتنفيذ تلك الصفقات من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة، بدلاً من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً.

وأضاف السوق أنه بناء على هذا التعميم ستعدل المادة السابعة الخاصة بتوقيت تنفيذ الصفقة إلى الموعد الجديد، وذلك ضمن القرار الخاص بإجراءات وخطوات السوق عند تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة.

يشار إلى أن الصفقات الكبيرة المباشرة، هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر، ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية، ولا في مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.