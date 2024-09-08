محللون: الإمارات وجهة جاذبة لصفقات الاندماج والاستحواذ

تواصل الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية توسعها عبر عمليات استحواذ جديدة، تعزز مكانة الدولة وجهة استثمارية عالمية، وتفضيلها كبيئة أعمال داعمة لنمو الشركات وتوسّعها، حيث سجلت السوق المحلية منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، مجموعة عمليات استحواذ جديدة.

وقال محللون ماليون لـ«الإمارات اليوم»، إن دولة الإمارات أصبحت وجهة جاذبة لصفقات الاندماج والاستحواذ، وتوفر بيئة مواتية مع اقتصاد قوي وفرص استثمارية جاذبة، وإطار تنظيمي مناسب، مرجحين استمرار نشاط الاندماج والاستحواذ في السنوات المقبلة، لاسيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

عمليات استحواذ

وكان أحدث عمليات الاستحواذ، إعلان «شركة سكون للتأمين» المدرجة في سوق دبي المالي استكمالها صفقة استحواذ على محفظة تأمينات الحياة في دولة الإمارات، الخاصة بـ«شركة تشب تيمبست لايف ري إنشورانس ليمتد».

من جهتها، أعلنت «شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة» في الرابع من سبتمبر الجاري استكمال اتفاقيتها للاستحواذ على «شركة حلول المياه المستدامة القابضة»، إذ أتمت الاستحواذ على جميع أسهمها القائمة مقابل 1.7 مليار درهم، في وقت أعلنت فيه شركتا «أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي» في الثاني من سبتمبر أن مشروعهما المشترك «إنرسول» استكمل الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 42.206% في «شركة جوردون تكنولوجيز».

وفي أغسطس 2024، وافق مساهمو «شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» على الاستحواذ على «شركة الوقن كابيتال للاستثمار» التابعة لمجموعة «كور إنترناشونال القابضة»، مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي «الوقن»، من شأنها زيادة قيمة رأسمال الشركة من 173.4 مليون درهم إلى 5.02 مليارات درهم، بحسب إفصاح سابق لسوق دبي المالي.

من جهتها، وافقت الجمعية العمومية لـ«شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية»، في التاسع من يوليو على العرض النقدي المشروط المقدم من «شركة ألتراتك سيمنت ميدل إيست إنفستمنتس ليمتد»، للاستحواذ على 125 مليون سهم، تمثّل نسبة 25% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة في رأسمال الشركة، وغير المملوكة من قبل «ألترانك».

كما وافق مجلس إدارة «شركة الأنصاري للخدمات المالية» في 30 يوليو، على الاستحواذ على 100% من إجمالي رأس المال المصدر لـ«شركة بي إف سي غروب هولدنغز»، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في البحرين.

وكان النصف الأول من 2024 شهد مجموعة اتفاقيات استحواذ، أبرزها توقيع «شركة أدنوك للإمداد والخدمات»، اتفاقية تستحوذ بموجبها «أدنوك للإمداد والخدمات» على 80% من «نافيغ 8»، ومقرها سنغافورة، مقابل 3.8 مليارات درهم، مع سريان نقل الملكية الاقتصادية اعتباراً من الأول من يناير 2024، كما ستستحوذ على 20% المتبقية من الشركة التي تمتلك 32 ناقلة حديثة في عام 2027، مقابل مبلغ مؤجل يراوح بين 1.2 و1.7 مليار درهم.

كما أعلنت «شركة سيراميك رأس الخيمة» مطلع يونيو 2024 إتمامها بنجاح عملية الاستحواذ على 100% من رأسمال «شركة بورسلين رأس الخيمة»، فيما أعلنت «شركة مينزيز للطيران»، إحدى شركات «أجيليتي غلوبال» المدرجة في سوق دبي المالي، في السادس من يونيو 2024، توسعها في جنوب أوروبا، بإتمامها صفقة استحواذ على حصة تبلغ 50.1% في «شركة غراوندفورس البرتغال لخدمات الطيران».

وشملت الاتفاقيات كذلك إعلان «شركة بريسايت إيه آي هولدينغ بي إل سي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مطلع يونيو، استكمالها معاملة شراء حصة غير مباشرة بنسبة 51% من رأس المال المصدر لـ«شركة ماتريكس جيه في كو ليمتد» (إيه آي كيو) من «شركة جي 42 إنفستمنتس إيه أي هولدينغ ليمتد»، مقابل 350 مليون دولار تسدد على دفعتين.

وفي 18 أبريل، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (أدنيك) استحواذها على 51% من رأسمال «شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني»، مقابل 133 مليون دولار.

بدوره، شهد مارس 2024 إعلان «مجموعة أغذية» إكمالها دمج حصة إضافية قدرها 10% في «مجموعة عوف» المتخصصة في تصنيع الوجبات الخفيفة الصحية، والقهوة، وتجارة التجزئة في مصر، ما يرفع حصتها إلى 70%. كما أعلنت «مجموعة موانئ أبوظبي» توقيع اتفاقية مع شركة «إنفيكو» للاستحواذ على حصة ملكية تبلغ 60% من ميناء تبليسي الجاف في جورجيا.

وشملت عمليات الاستحواذ كذلك، إعلان «مجموعة موانئ أبوظبي» مطلع فبراير 2024، استحواذ «بوابة المقطع» الذراع الرقمية للمجموعة، على حصة 60% من أسهم «شركة دبي للتكنولوجيا»، في صفقة قيمتها 28 مليون درهم. كما استكملت «المجموعة» في الربع الأول، صفقات الاستحواذ على شركة «إيه بي أم تيرمينالز قسطليون» في إسبانيا، وشركة «سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات» في أوروبا، و«محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة» في باكستان، وشركة «جي إف إس» في دولة الإمارات.

وجهة جاذبة

إلى ذلك، قال نائب رئيس أول لإدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «شركة كامكو إنفست»، رائد دياب: «شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ في أسواق المال المحلية ارتفاعاً في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت الدولة وجهة جاذبة لصفقات الاندماج والاستحواذ، مدعومة ببيئتها السياسية والاقتصادية المستقرة، والسياسات الضريبية، والموقع الاستراتيجي مركزاً للأعمال التجارية في الشرق الأوسط».

وتوقع دياب أن يدعم الموقع الاستراتيجي للإمارات، والبنية التحتية القوية، وبيئة الأعمال الترحيبية، نشاط الاندماج والاستحواذ في الدولة خلال السنوات المقبلة.

من جهته، قال مدير «شركة الأنصاري للوساطة المالية»، عبدالقادر شعث، إن عمليات الاستحواذ التي تنفذها الشركات المدرجة تستهدف تعظيم الربح، من خلال تكوين كيان أكبر من حيث المتانة المالية والقيمة والحصة السوقية في القطاع المعني بتلك العملية. وأوضح أن الشركات المدرجة تقوم بتلك العمليات، نظراً لتوافر سيولة إضافية لديها، وهذا يؤكد قوة النشاط الاقتصادي في الدولة.

أما محلل أسواق المال، محمود عطا، فقال إن دولة الإمارات توفر بيئة مواتية لنشاط الاندماج والاستحواذ، مع اقتصاد قوي وفرص استثمارية جاذبة وإطار تنظيمي مناسب. ورجح أن يستمر نشاط الاندماج والاستحواذ بدولة الإمارات في النمو خلال السنوات المقبلة، لاسيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.

استحواذان في يناير

شهد يناير 2024، إعلان «شركة بالمز الرياضية» إتمامها صفقة استحواذ على 100% من حصص ملكية «شركة ليرن للاستثمار التعليمي» المالكة للعلامتين «مدرسة الربيع» و«أكاديمية الربيع».

بدورها، أعلنت «شركة غذاء القابضة» أن شركتها التابعة «إيروإنفست القابضة» المملوكة لها بالكامل بشكل غير مباشر، أبرمت اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة 44% من شركة طيران «إم.إن.جي» التركية المتخصصة في الشحن التجاري، بقيمة استحواذ 211.2 مليون دولار.