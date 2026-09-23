«أبوظبي للأوراق المالية» يبدأ «جولة ومؤتمر المستثمرين» بنيويورك

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن انطلاق «جولة ومؤتمر المستثمرين العالميين» لعام 2026 في مدينة نيويورك يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع «مورغان ستانلي». وأفاد السوق بأن مبادرته تأتي في إطار التزام مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وجهودها المتواصلة، لتعزيز التواصل مع المستثمرين المؤسسيين في أبرز المراكز المالية العالمية.

وسيسلط الحدث الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها أسواق رأس المال في أبوظبي من خلال نخبة من الشركات المدرجة في «أبوظبي للأوراق المالية»، في وقت يواصل فيه السوق دعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل للإمارة والنمو الاقتصادي المستدام، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال.

ويترأس رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، غنام بطي المزروعي، الوفد، يرافقه الرئيس التنفيذي للمجموعة، عبدالله سالم النعيمي، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وخبراء علاقات المستثمرين في 14 شركة مدرجة في السوق. وستتيح اللقاءات المباشرة مع فرق الإدارة للمستثمرين فرصة التعرّف بشكل أوضح إلى المقومات الأساسية لهذه الشركات، وموقعها التنافسي، والفرص الاستثمارية التي توفرها.

وسيضم الوفد ممثلين عن شركات مدرجة تنشط في عدد من القطاعات المحورية في مسيرة نمو أبوظبي، وتشمل كلاً من: «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للغاز»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، ضمن قطاع الطاقة، وبنوك «أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«أبوظبي الأول»، إضافة إلى «2 بوينت زيرو» عن القطاع المالي، و«الدار العقارية»، و«رأس الخيمة العقارية» عن قطاع العقارات، فضلاً عن «أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي» عن قطاع السلع الاستهلاكية، و«إي آند» عن قطاع الاتصالات، و«بروج»، و«فيرتيغلوب» عن قطاع المواد الأساسية.

وبحسب بيان السوق، فقد سجلت الشركات الـ14 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً في الإيرادات بنسبة 15.7% خلال النصف الأول من العام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025. ووزعت هذه الشركات خلال الـ12 شهراً الماضية أرباحاً إجمالية قاربت 4.98 مليارات دولار (18.2 مليار درهم)، بمتوسط عائد للتوزيعات بنسبة 4.26%.

وعلى صعيد الأداء العام خلال النصف الأول من عام 2026، أظهر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرونة تشغيلية عالية، وحافظ على استقراره رغم التحديات التي شهدتها المنطقة، كما وسّع سبل الوصول إليه من خلال تحديث بنيته التحتية وطرح منتجات جديدة وتعزيز الربط بين الأسواق، مواصلاً دوره بوابة لرؤوس الأموال العالمية.

وقد شكّلت تداولات المستثمرين المؤسسيين 78% من إجمالي قيمة التداول، فيما ارتفع صافي التدفقات الاستثمارية بنسبة 13.7% على أساس سنوي ليصل إلى 380 مليون دولار (1.4 مليار درهم). واستحوذ المستثمرون الدوليون على 48% من إجمالي قيمة التداول، بما يؤكد جاذبية السوق والمزايا الاستثمارية التي يوفرها.