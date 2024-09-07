2.8 تريليون درهم القيمة السوقية لـ 20 شركة وطنية مُدرجة

وصل رأس المال السوقي لأكبر 20 شركة مدرجة في أسواق الأسهم المحلية من ناحية القيمة السوقية إلى 2.8 تريليون درهم مع نهاية الأسبوع الماضي، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى نحو ستة تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة.

وتعززت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية بنحو ملحوظ خلال الفترة الماضية مدعومة بشكل رئيس بقوة الاقتصاد الوطني، ومكاسب الأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

واستحوذت الـ20 شركة المُدرجة على نحو 77.6% أو ما يعادل 2.79 تريليون درهم من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية والبالغة 3.59 تريليونات درهم.

وجاءت شركة «العالمية القابضة» في الصدارة مع وصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 912.29 مليار درهم بما يعادل 25.4% من رسملة الأسواق المحلية، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بقيمة سوقية تتجاوز 296.8 مليار درهم وبحصة 8.25%، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 240.2 مليار درهم تمثل 6.7% من إجمالي رسملة الأسواق المحلية.

ووصلت القيمة السوقية لشركة «إي آند» (اتصالات سابقاً) إلى 161.5 مليار درهم بحصة 4.5%، ثم «بنك أبوظبي الأول» 147.6 مليار درهم تعادل ما نسبته 4.1%، ثم «الإمارات دبي الوطني» 127.9 مليار درهم، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 119 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لشركة «بروج بي إل سي» نحو 77.8 مليار درهم، و«إعمار العقارية» 77.6 مليار درهم، و«أدنوك للحفر» 74.2 مليار درهم، و«أبوظبي التجاري» 63.7 مليار درهم، و«الدار العقارية» 59.6 مليار درهم، و«كيو القابضة» 51 مليار درهم.

وسجلت القيمة السوقية لمصرف «أبوظبي الإسلامي» نحو 47.6 مليار درهم، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» نحو 45.6 مليار درهم، و«بنك دبي الإسلامي» 44.7 مليار درهم، و«المشرق» 42.7 مليار درهم، و«بيرو هيلث القابضة» 41 مليار درهم، و«أدنوك للإمداد والخدمات» 40.5 مليار درهم.