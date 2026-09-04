155 مليار درهم قيمة المعاملات العقارية في أبوظبي خلال 8 أشهر

سجّلت سوق العقارات في أبوظبي معاملات عقارية بقيمة إجمالية بلغت نحو 155 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، أي ما يقارب ضعف القيمة المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2025، والتي بلغت 79.9 مليار درهم، بنمو نسبته 93.9%.

وأظهرت بيانات مركز أبوظبي العقاري أن قيمة المعاملات، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2026، تجاوزت إجمالي قيمة المعاملات المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والتي بلغت 142.2 مليار درهم.

وبلغت قيمة معاملات البيع 106.9 مليارات درهم بزيادة قدرها 95.4% مقارنة بـ54.7 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2025، فيما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 42 مليار درهم، بنسبة نمو 55.5% مقارنة بـ27 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.