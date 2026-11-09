«سوق المال»: 68 شركة جديدة حصلت على تراخيص خلال 9 أشهر

قال الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، وليد العوضي، إن 68 شركة جديدة حصلت على تراخيص من الهيئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما تدرس الهيئة حالياً أكثر من 30 طلب ترخيص.

وأضاف العوضي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن التعاون التنظيمي الدولي شكل جانباً مهماً من إجراءات الترخيص، حيث أرسلت الهيئة أكثر من 250 طلباً للتحقق من الملاءمة والكفاءة إلى جهات تنظيمية في ولايات قضائية دولية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك في إطار تقييم طلبات المتقدمين للحصول على التراخيص والحفاظ على معايير تنظيمية متقدمة، مشيرا إلى ان إجمالي عدد الشركات المرخصة ارتفع بنسبة 43% على أساس سنوي، كما زاد عدد المهنيين المعتمدين بنسبة 64% خلال الفترة نفسها.



ولفت العوضي إلى أن الهيئة تركز في المرحلة المقبلة على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة إلى مبادرات تنظيمية وتطويرية تعزز تنافسية أسواق رأس المال في دولة الإمارات، وترسخ ثقة المستثمرين، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أن أولويات الهيئة تشمل عدداً من المشاريع التشريعية والتنظيمية، أبرزها تنظيم صندوق حماية المستثمرين، ووضع ضوابط لتحديد الجهات ذات الأهمية النظامية.



وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير إجراءات الترخيص من خلال مشروع يستهدف إنجاز الطلبات المستوفية للمتطلبات خلال سبعة أيام عمل، بما يرفع كفاءة الخدمات ويسهل ممارسة الأنشطة المالية دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية.

وأشار العوضي إلى أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها الرقمية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية والرقابية.

وقال إن الهيئة تعاونت مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» لإطلاق «برنامج تطوير الكفاءات الإماراتية في مجال علاقات المستثمرين»، بهدف تأهيل أكثر من 100 متخصص إماراتي في هذا المجال.



وفي ما يتعلق بالطروحات والإدراجات، قال العوضي إن الهيئة وافقت خلال عام 2026 على طرح أسهم شركة «دي آي بي هولدينغ بي إل سي»، التي أعلنت في أكتوبر عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في سوق دبي المالي.

وأكد العوضي، أن الشركات واصلت الاستفادة من أسواق رأس المال لتلبية احتياجاتها التمويلية، حيث بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال نحو 3.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.



وقال إن قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بلغت نحو 408.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، واستحوذ المستثمرون الأجانب على 49% من إجمالي قيمة التداولات.

وأضاف أن عدد صناديق الاستثمار المحلية ارتفع بنسبة 94% على أساس سنوي ليصل إلى 97 صندوقاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما نمت أصولها المدارة بنسبة 30% لتبلغ 28.6 مليار درهم.