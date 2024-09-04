4.4 مليارات درهم زيادة استثمارات البنوك الوطنية بالأسهم خلال 12 شهراً

عززت البنوك الوطنية استثماراتها في الأسهم بنحو 4.4 مليارات درهم على مدار 12 شهراً، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصاءات، أن البنوك الوطنية رفعت رصيد استثماراتها في الأسهم إلى 16.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.6% مقارنة بنحو 11.7 مليار درهم في مايو 2023.

ووصلت استثمارات البنوك الأجنبية في الأسهم إلى 300 مليون درهم في نهاية مايو 2024، مقارنة بنحو 200 مليون درهم في مايو 2023، بزيادة بنسبة 50% أو ما يعادل 100 مليون درهم.

وتستحوذ البنوك الوطنية على نحو 94.9% من إجمالي استثمارات البنوك العاملة في الدولة بالأسهم والبالغة قيمتها 16.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بينما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 5.1%.

وبحسب الإحصاءات، وصلت استثمارات البنوك التقليدية في الأسهم إلى 14.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 52.7 أو ما يعادل 4.9 مليارات درهم، مقارنة بنحو 9.3 مليارات درهم في مايو 2023.

وسجل رصيد استثمارات البنوك الإسلامية في الأسهم نحو 2.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بانخفاض على أساس سنوي بنسبة 15.4% مقارنة بنحو 2.6 مليار درهم في مايو 2023.

ووفق إحصاءات «المركزي»، وصل رصيد استثمارات بنوك أبوظبي في الأسهم إلى نحو 11.4 مليار درهم، فيما وصل رصيد بنوك دبي إلى 2.2 مليار درهم، وبلغ نصيب البنوك في الإمارات الأخرى نحو 2.8 مليار درهم، وذلك مع نهاية مايو الماضي.