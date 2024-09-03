أعداد سياح دبي ترتفع 8% إلى 10.62 ملايين سائح دولي في 7 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 10.62 ملايين سائح دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ9.83 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 8%.

وبحسب بيانات للدائرة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في مختلف المؤشرات، بما في ذلك إجمالي عدد الزوّار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مقارنة بمستويات العام الماضي.

التوزيع الجغرافي

ووفقاً للمنطقة الجغرافية المُصدرة للزوّار، حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول، مستحوذة على نسبة 20% من إجمالي عدد الزوّار في الفترة بين يناير ويوليو 2024، مسجلة نحو 2.086 مليون سائح دولي، تلتها منطقة جنوب آسيا بنسبة 17%، مسجلة نحو 1.84 مليون سائح.

وجاءت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الثالث، مستحوذة على نحو 14%، مسجلة نحو 1.53 مليون زائر، بينما حلّت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المركز الرابع بنحو 14%، بمعدل وصل إلى 1.5 مليون سائح، مقابل نسبة بلغت 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبمعدل وصل إلى 1.23 مليون سائح، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 10% من الإجمالي، مسجلة نحو مليون سائح دولي.

بدوره، وصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من منطقة الأميركيتين إلى أكثر من 710 آلاف سائح دولي، مستحوذتين على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 5% لإفريقيا، بمعدل وصل إلى نحو 481 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2%، بمعدل 187 ألف سائح دولي.

الغرف الفندقية

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي، أكثر من 151 ألفاً و417 غرفة فندقية ضمن 825 منشأة فندقية، مقابل نحو 148 ألفاً و711 غرفة فندقية ضمن 813 منشأة في نهاية يوليو 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 52.7 ألف غرفة فندقية ضمن 165 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 43.6 ألف غرفة فندقية ضمن 196 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة تجاوزت 28.8 ألف غرفة فندقية، ضمن 275 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فسجلت نحو 26.1 ألف غرفة ضمن 189 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي. ووصل معدل إشغال الغرف الفندقية في دبي إلى 77% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنة مع متوسط إشغال 76% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

الإقامة والعائد

في السياق نفسه، سجل الزوّار الدوليون أكثر من 24.5 مليون ليلة مبيت خلال أول سبعة أشهر من 2024، مقابل 23.8 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو بلغت نحو 3%، فيما بلغ طول مدة إقامة النزلاء 3.6 ليالٍ.

وبحسب البيانات، فقد بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 527 درهماً، مقارنة مع 508 دراهم في الفترة ذاتها من عام 2023، ووصل متوسط العائد من الغرف المتوافرة إلى 406 دراهم، مقابل 388 درهماً في عام 2023.