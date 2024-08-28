«دبي المالي» يعزز مكاسبه.. ويربح 6.74 مليارات درهم

عزز سوق دبي المالي مكاسبه خلال أول جلستين من الأسبوع الجاري، إذ ربح رأسماله السوقي نحو 6.74 مليارات درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية، بعد انتهاء موسم إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج الربع الثاني من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 721.56 مليارات درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى أكثر من 728.3 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 2.826 تريليون درهم.

ومنذ بداية الأسبوع، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.17%، بما يعادل 50.55 نقطة إلى مستوى 4343.22 نقطة من 4292.67 مستوى نقطة، محافظاً بذلك على صعوده أعلى من مستوى 4300 نقطة من جديد للجلسة الثانية على التوالي.

وبحسب بيانات «دبي المالي»، فإن محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب بلغت خلال أول جلستين من الأسبوع نحو 56.53 ملايين درهم، بعد مشتريات بقيمة 355.76 ملايين درهم، ومبيعات بقيمة 290.23 مليون درهم.

وبلغت قيمة «مبيعات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي نحو 408.52 ملايين درهم، مقابل «مشتريات» بقيمة 342.98 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بقيمة 65.53 ملايين درهم.

كما اتجهت المؤسسات للشراء بقيمة بلغت نحو 338.28 مليون درهم، مقابل «مبيعات» بلغت قيمتها 281.51 مليون درهم، وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 56.77 مليون درهم، محصلة «شراء». بدورها، بلغت قيمة مبيعات الأفراد نحو 322.76 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 267.88 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بنحو 54.87 مليون درهم. وعلى المستوى اليومي، واصل مؤشر سوق دبي المالي، بنهاية تعاملات أمس، مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.43%، بتداولات بلغت 406.62 ملايين درهم، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.24%، بالغاً مستوى 9333.98 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 851.33 مليون درهم. وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي جاذباً سيولة بنحو 97.75 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 1.06% عند 8.56 دراهم، تلاه «سالك» بسيولة 51.95 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.79% عند 3.41 دراهم، ثم «دبي للاستثمار» بسيولة بلغت نحو 41.16 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 2.79% إلى مستوى 0.405 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 173.92 ملايين درهم، وأغلق متراجعاً بنسبة 0.5% عند 411.9 درهماً، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 76.016 مليون درهم سيولة، مستقراً عند مستوى 4.53 دراهم، ثم سهم «ألفا ظبي» بسيولة 66.65 مليون درهم، الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 0.5% عند 12.1 درهماً.