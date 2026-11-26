ارتفع سهم بنك دبي الاسلامي، المدرج في سوق دبي المالي بنسبة 9.75% ليغلق تعاملات اليوم عند 9.79 دراهم، بعد أن بلغت التداولات على السهم نحو 653.7 مليون درهم مستحوذاً على 26.7% من إجمالي سيولة السوق.

يأتي ذلك بعد أعلن بنكا دبي الإسلامي و«الإمارات دبي الوطني»، بشكل مشترك، أنهما عقب موافقة مجلسَي إدارتيهما وقّعا، أمس، اتفاقية شراء أسهم، تتيح لبنك دبي الإسلامي الاستحواذ على 100% من رأس المال المصدر لمصرف الإمارات الإسلامي، وهو شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني.

إلى ذلك، أغلق سوق دبي المالي، اليوم التعاملات، مرتفعاً بنسبة 1.507%، أو ما يعادل 96.25 نقطة عند مستوى 6484.02 نقاط، في أعلى مستوى له منذ مارس بدعم من ارتفاع أسهم أربع قطاعات، هي: البنوك، والعقارات، والصناعة، والاتصالات، وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 1.073 تريليون درهم، في نهاية جلسة اليوم، مقارنة بنحو 1.063 تريليون درهم في نهاية تعاملات أمس، بمكاسب بلغت أكثر 9.65 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم أربع قطاعات، تَصدّرها البنوك بـ3.15%، والعقارات بـ0.95%، والصناعة بنسبة 0.87%، إضافة إلى الاتصالات بـ0.59%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 2.44 مليار درهم، بعد التداول على نحو 379.51 مليون سهم، وتنفيذ 30 ألفاً و304 صفقة.

وخلال تعاملات اليوم، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 460.29 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 1.06 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 601.41 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«دبي الاسلامي»، و«إعمار للتطوير»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«سالك»، و «سوق دبي المالي»، على نسبة 85.63% من سيولة السوق في نهاية تعاملات اليوم.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 2.09 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 2.44 مليار درهم.