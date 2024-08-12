«دبي المالي» يربح 323.47 مليار درهم في أقل من 5 سنوات

عزز سوق دبي المالي مكاسبه منذ نهاية يناير 2020، الشهر الذي بدأت فيه جائحة «كورونا»، وحتى نهاية تداولات جلسة الجمعة الماضي في ظل إفصاح الشركات عن نتائج أعمال تشغيلية قوية تؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم ككل.

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات «دبي المالي»، فقد ربح رأسماله السوقي في تلك الفترة خلال 1135 جلسة تداول، نحو 323.47 مليار درهم، وسط تزايد الطروحات الجديدة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين بدعم من الخدمات المتطورة التي يمنحها السوق للمتعاملين.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي من 382.644 مليار درهم في نهاية يناير 2020، إلى 706.112 مليارات درهم بنهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة الماضي.

وقفز مؤشر السوق بنسبة ناهزت 50.34%، ليرتفع من مستوى 2790.42 نقطة في نهاية يناير 2020، إلى 4195.15 نقطة في نهاية جلسة الجمعة، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم قطاعي البنوك والعقارات.

ووفقاً للبيانات ومع احتساب إجراءات زيادة وانخفاض رأس المال التي تؤثر في حركة الأسهم الوطنية المدرجة بسوق دبي المالي خلال تلك الفترة، تصدر سهم شركة الخليج للملاحة، قائمة الارتفاعات بنسبة 513.96%، حيث بلغ مستوى 5.98 دراهم بعد أن كان في نهاية شهر يناير 2020 عند مستوى 0.974 درهم مع الأخذ في الحسبان أنه تم تفعيل إجراء زيادة رأسمال الشركة إلى 837.7 مليون درهم في منتصف أكتوبر العام الماضي.

تلاه سهم بنك المشرق بنسبة 237.4% وبلغ مستوى 2.15 درهم، ثم سهم «مصرف عجمان» بنسبة 146.9% وبلغ 1.81 درهم، ليأتي سهم «دبي للتأمين» بعده بنسبة 128.57%، حيث بلغ 9.6 دراهم، ومن ثم سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 120.59% وبلغ 8.25 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بنسبة 103.75% وبلغ 8.15 دراهم.

إلى ذلك، قال خبير أسواق الأسهم، محمود عطا، إن أحجام السيولة في سوق دبي المالي، ارتفعت بأكثر من 170% خلال فترة الرصد، مقارنة بالأعوام السابقة مع تحقيق أسهم قيادية مستويات قياسية، مشيراً إلى أن سوق دبي أصبح في تلك الفترة أفضل سوق مالي للأسهم عربياً منذ بداية عام 2024.

وأضاف أن أداء سوق دبي المالي يسير في اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مقارنة بالأسواق العالمية التي تخيم عليها المخاوف من الركود، لافتاً إلى أن من العوامل التي ستدعم أداء الأسهم في الفترة المقبلة، ومن ثم جذب مستثمرين أجانب جدد، هو انضمام دولة الإمارات لتكتلات اقتصادية كبيرة، وعقد اتفاقيات جديدة كمجموعة «بريكس» وغيرها.

من جانبه، قال خبير إدارة الأصول والمدير التنفيذي لشركة «سولت للاستشارات المالية»، طارق قاقيش، إن جميع العوامل الاقتصادية والمؤشرات المالية والتقييمات لاتزال تدعم الاتجاه الإيجابي لحركة الأسهم في سوق دبي المالي.

وأضاف أن السوق شهد أخيراً عمليات جني أرباح طبيعية بعد أدائها القوي، موضحاً أنه على سبيل المثال، دعمت قوة القطاع العقاري في الدولة أداء الأسهم القيادية المدرجة بشكل لافت.

يشار إلى أن سوق دبي المالي، اجتذب نحو 230 ألف مستثمر جديد منذ عام 2022، بفضل الفرص الجاذبة والخيارات الاستثمارية الواسعة والمطروحة أمام المستثمرين.

وبلغت حصيلة الاكتتابات العامة منذ 2021 التي شهدها سوق دبي المالي 34.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة أكثر من 155 سنداً وصكاً تم إدراجها في سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي نحو 484 مليار درهم، حيث أصبحت دبي إحدى الوجهات الرئيسة عالمياً لإدراج الصكوك بقيمة 316 مليار درهم، في حين بلغت نسبة تداول المستثمرين من المؤسسات نحو 58% في عام 2023.

أداء متميز

نجح سوق دبي المالي في جذب شركات من القطاعات التي تشكل اقتصاد المدينة، مثل اللوجستيات والتصنيع والخدمات المالية والتجزئة والشحن والتسليم وكذلك السياحة.

وتمكن السوق من تحقيق أداء متميز في العام الماضي، بعد أن تجاوز مستوى المؤشر 4000 نقطة للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، نتيجة المكاسب القوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة للشركات والمؤسسات، التي أسهمت جميعها في زيادة عمق السوق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وهو ما وسع الخيارات والفرص أمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وجاء هذا الإنجاز مدفوعاً بالارتفاع الكبير في أنشطة التداول وتدفق رأس المال وزيادة في عدد المستثمرين الجدد، فضلاً عن إطلاق برنامج مسرعات الاكتتابات العامة الأولية، والعديد من مبادرات السوق المبتكرة.

كما حقق السوق إنجازاً جديداً بحلوله في المرتبة الخامسة عالمياً في معدل ارتفاع مؤشر السوق، مقارنة بمؤشرات الأسواق العالمية الأخرى في عام 2023، بعد أن كان في المرتبة الـ15 في عام 2020، وذلك نتيجة قوة الشركات التي تم إدراجها، وارتفاع الثقة في مؤشرات السوق.

• 230 ألف مستثمر جديد اجتذبهم سوق دبي المالي منذ عام 2022.