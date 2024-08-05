1.16 تريليون درهم مبيعات عقارات دبي في 55 شهراً

قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن السوق العقارية في دبي سلكت مساراً صاعداً متجاوزة كل التوقعات، وذلك منذ التعافي من جائحة كورونا، وسجلت مبيعات فاقت 1.16 تريليون درهم في 55 شهراً منذ يناير 2020 حتى يوليو 2024، حيث ارتفعت من 69.8 مليار درهم في 2020 إلى 149 مليار درهم في 2021، ثم إلى 265.5 مليار درهم في 2022، وأخيراً 401 مليار درهم في العام الماضي، و283 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأكد الزرعوني أن هذا النمو القياسي والمتتالي يعكس النضج الكبير الذي وصلت إليه السوق العقارية في دبي، مستفيدة من جميع العوامل الداعمة، بدءاً من التعافي السريع من آثار جائحة كورونا، مروراً بالتعافي في القطاعات الاقتصادية والسياحة، إلى جانب مناخ الأمن والأمان الذي تتمتع به الإمارة.

وقال الزرعوني إن الطفرة التي شهدها القطاع العقاري استفادت من الأوضاع الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، إلى جانب مزايا منح تأشيرات الإقامة، والنظام الضريبي الجاذب لتأسيس وإطلاق الأعمال الجديدة، إلى جانب التنوع الثقافي مع احتضان نحو 200 جنسية من جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى نمو المبيعات العقارية في دبي بنسبة 30.3% لتصل إلى 283.11 مليار درهم خلال سبعة أشهر من 2024، مقابل 217.2 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023، كما سجلت التصرفات الإجمالية في سوق عقارات دبي منذ بداية عام 2024 حتى نهاية يوليو نحو 415.55 مليار درهم، نتجت عن 123 ألفاً و250 إجراء.

وسجل القطاع أيضاً أعلى أداء شهري له على الإطلاق من حيث المبيعات خلال يوليو، وذلك بعد تسجيل ما قيمته 50.78 مليار درهم بنمو بلغ 35%، مقارنة بنحو 37.6 مليار درهم المسجلة في يوليو 2023، متخطية الرقم القياسي السابق لشهر واحد في نوفمبر الماضي بقيمة 45.8 مليار درهم.

وأفاد بأن دبي صارت عاصمة العقار في العالم في السنوات الأخيرة، مع تقديم عوائد مرتفعة على الاستثمار وتوفير الأمن والأمان الذي بات العنصر الأكثر تأثيراً على نحو إيجابي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً، وحالة «عدم اليقين» التي تلف الاقتصاد العالمي.

وذكر أن القطاع العقاري في دبي حقق المعادلة الصعبة بحفاظه على زخم النمو والمبيعات القياسية على مدار السنوات الأخيرة، وسط طلب قوي غير مسبوق يتواصل متجاوزاً التوقعات.

وأشار إلى أن الاستثمار العقاري في الإمارة أصبح خياراً مفضلاً لدى كثير من الأثرياء العالميين، وينعكس ذلك في ارتفاع مبيعات العقارات الفاخرة.

وأكد أن دبي بيئة خصبة للاستثمار ووجود العديد من العوامل الداعمة محلياً ودولياً عززت مكانة السوق العقارية، وشجعت العديد من الشركات والعلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم على القدوم وإطلاق مشاريعها من الإمارة.