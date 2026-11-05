أرباح "إعمار للتطوير" تقفز 24% إلى 10.8 مليار درهم خلال 9 أشهر

أعلنت شركة إعمار للتطوير عن تحقيق إیرادات بقيمة 22.2 مليار درهم (6 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 26% على أساس سنوي)، وأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 11.4 مليار درهم (3.1 مليار دولار )، بنمو 28% وصافي أرباح بعد احتساب الضرائب بقيمة 10.8 مليار درهم (2.9 مليار دولار، بارتفاع نسبته 24%)، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.

وحافظت الشركة على أسس مالية متينة، مدعومةً بتنفيذ مستمر للمشاريع ورصيد كبير من الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز. وحققت أعمال الإنشاء وتسليم الوحدات تقدّماً ملموساً عبر مختلف مجمّعاتها المتكاملة، ما أتاح تسجيل إيرادات من المبيعات المتراكمة للمشاريع قيد الإنجاز وتسليم منازل مكتملة، فيما أدت الكفاءة العالية في عمليات التحصيل من العملاء إلى تعزيز التدفقات النقدية وقوة الميزانية العمومية.

وراعت الشركة ظروف السوق في إطلاق المشاريع الجديدة، مع تركيز قراراتها الاستثمارية على الوفاء بالتزامات التسليم والفرص التطويرية المستقبلية. وبفضل قوة مبيعاتها المسبقة، تحافظ إعمار للتطوير على قدرتها على التعامل مع تقلبات السوق والاستفادة من الفرص في ظل الاستقرار التدريجي للظروف.

المبيعات العقارية

سجّلت إعمار للتطوير مبيعات عقارية بقيمة 26.2 مليار درهم إماراتي (7.1 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وفيما عكس حجم المبيعات وتيرة مدروسة تماشت مع التطورات الجيوسياسية، حافظت الشركة على انضباطها في التسعير وثقة العملاء عبر مجمّعاتها المتكاملة، مع إطلاق المشاريع في مواعيد مدروسة استراتيجياً.

الإيرادات المتراكمة

بلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 119.8 مليار درهم (32.6 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2026، ما يعزز وضوح الإيرادات المستقبلية ويدعم الخطط التطويرية طويلة الأجل للشركة. الإيرادات بلغت الإيرادات 22.2 مليار درهم (60 مليار دولار)، بزيادة 26% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مدعومة بالتقدم في أعمال الإنشاء وتسجيل إيرادات من مبيعات المشاريع الجاري تنفيذها.

الأرباح

ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 28% إلى 11.4 مليار درهم (3.1 مليار دولار بهامش بلغ 52%) وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 10.8 مليار درهم (2.9 مليار دولار، بنمو نسبته 24% على أساس سنوي)، وبهامش صافي ربح 49%.

وقال مؤسس إعمار محمد العبار: "تعكس نتائجنا على مدار الأشهر التسعة الماضية حجم التقدم الذي نحرزه في تحويل مخططاتنا إلى مجمّعات مكتملة.

وأضاف: "إنّ الرؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات تمنح الشركات الثقة للاستثمار في المستقبل. ومع استمرار نمو دبي، سنواصل التخطيط بعناية، والاستثمار في البنية التحتية، وتطوير مجمّعات تخدم المدينة لأجيال مقبلة".