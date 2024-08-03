2.85 مليار درهم سيولة الأسهم في جلستين

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.85 مليار درهم على مدار أول جلستين من أغسطس الجاري (الخميس والجمعة)، مع تركزها على أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزّعت السيولة خلال الجلستين بنحو 1.97 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و884.68 مليون درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 507.98 ملايين سهم، من خلال أكثر من 56.96 ألف صفقة.

وعلى مستوى التداولات اليومية، انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنهاية تداولات أمس بنسبة 0.99%، ليغلق عند 4237.28 نقطة، بعد التداول على 240 مليون سهم بقيمة 395.86 مليون درهم من خلال تنفيذ 11.08 ألف صفقة.

وتصدّر سهم «إعمار العقارية» قائمة الأكثر نشاطاً، مستقطباً سيولة بنحو 102.26 مليون درهم، وأغلق متراجعاً بنسبة 2.44% عند 8.39 دراهم، يليه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 68.44 مليون درهم، وأقفل عند 19.05 درهماً، بتراجع نسبته 1.29%، كما هبط سهم «دريك آند سكل» 3.96%، بالغاً 0.388 درهم، بسيولة بلغت 45.16 مليون درهم.

أما بالنسبة لمؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي)، فقد تراجع في ختام جلسة أمس بنسبة 0.79% إلى مستوى 9292.2 نقطة، بعد تداول 200.71 مليون سهم بقيمة 902.65 مليون درهم عبر 17.13 ألف صفقة.

وتصدّر سهم الشركة العالمية القابضة، الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي بقيمة 175.6 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 0.72% إلى مستوى 412 درهماً. وتراجع سهم «الدار العقارية» 4.03%، بالغاً 6.9 دراهم، بسيولة بلغت 80.08 مليون درهم.