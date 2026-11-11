سهم «دي آي بي هولدينغ» يقفز 5.8% في الساعات الأولى من تداوله بـ «دبي المالي»

قفز سهم «دي آي بي هولدينغ» في الساعات الأولى من بدء تداوله وإدراجه في سوق دبي المالي بنسبة 5.8%، ليصل سعره إلى 1.185 درهماً للسهم.

وبحسب بيانات سوق دبي المالي بلغت قيمة التداولات على أسهم الشركة أكثر من 77.04 مليون درهم، بعد التداول على 65.29 مليون سهم.

وشهد سوق دبي المالي، اليوم، إدراج وبدء التداول على أسهم شركة دي آي بي هولدينغ، المالكة لمجمع دبي للاستثمار، ضمن قطاع العقارات تحت الرمز DIP، وذلك بعد انقضاء فترة الاكتتاب التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

وكانت دبي للاستثمار المساهم الوحيد في دي آي بي هولدينغ، قد أعلنت في 19 أكتوبر الماضي عزمها طرح عدد 1,735,243,300 سهم عادي، تمثل نسبة 20% من رأس مال المجموعة المصدر.

وتوزعت الأسهم المطروحة على أربع شرائح، إحداها للأفراد وخصص لها 5% من الأسهم المطروحة، مقابل 92% للمستثمرين المحترفين، وخصص 1% لشريحة الموظفين المؤهلين و2% للمساهمين المؤهلين في دبي للاستثمار.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم عند 1.12 درهم للسهم، لتبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 9.7 مليار درهم.

وشهد الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مع تجاوز طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة بأضعاف كبيرة.