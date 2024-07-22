13.7 مليار درهم مكاسب سوق دبي المالي منذ بداية 2024

عزز سوق دبي المالي مكاسبه منذ بداية عام 2024 وحتي نهاية جلسة اليوم (الاثنين)، حيث ربح رأسماله السوقي نحو 13.77 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية، إضافة إلى زيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين للطروحات الأولية الجديدة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بسوق دبي المالي، من 687.522 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، إلى 701.29 مليار درهم في نهاية تعاملات «الاثنين».

وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي بنسبة ناهزت 25.26%، أو ما يوازي 842.93 نقطة، ليرتفع من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية ديسمبر 2023، إلى مستوى 4179 نقطة، في نهاية جلسة الاثنين، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار.

فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 9.13%، أو ما يعادل 932.17 نقطة، لينخفض من مستوى 10211.09 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، إلى نحو 9278.92 نقطة في نهاية جلسة أمس.

وعلى المستوى اليومي، تباين أداء أسواق الأسهم المحلية بنهاية تعاملات اليوم حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.35%، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.047 %.

واستقطبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.51 مليار درهم، موزعة بواقع 2.83 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و331.89 مليون درهم في سوق دبي المالي، حيث جرى التداول على نحو 584.9 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 26.12 ألف صفقة.

وخلال تعاملات اليوم، تم تنفيذ 4 صفقات كبيرة على سهم أدنوك للغاز بقيمة 127.6 مليون درهم، بسعر 3.19 دراهم على 40 مليون سهم من أسهم أدنوك للغاز، تمثل ما نسبته 0.05% من أسهم الشركة.

من جهته، قال الخبير المالي، بأسواق الأسهم، محمود عطا، إن «هناك انطباعاً إيجابياً عن أسواق المال الإماراتية وقوة شركاتها المدرجة لاسيما مع توالي الافصاح عن نتائج أعمال قوية عن فترة النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى تسجيل القطاعات الغير نفطية وفي مقدمتها القطاع العقاري، مستويات هي الأعلى على الإطلاق».