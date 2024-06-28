دبي تستقبل 8.12 ملايين سائح دولي خلال 5 أشهر بنمو 10%

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 8.12 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ7.39 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت نحو 10%.

وبحسب بيانات للدائرة، حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت مؤشرات كل من: عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مقارنة بمستويات العام الماضي.

ووفقاً للبيانات حلت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 21% من إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة بين يناير ومايو 2024، مسجلة نحو 1.72 مليون سائح دولي، تلتها منطقة جنوب أسيا بنسبة 17% مسجلة نحو 1.4 مليون سائح.

وجاءت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المركز الثالث بنحو 15%، بمعدل وصل إلى 1.25 مليون سائح، وحلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الرابع مستحوذة على نحو 13% ومسجلة نحو مليون زائر. مقابل نسبة بلغت 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل وصل إلى 947 ألف سائح، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي مسجلة نحو 764 ألف سائح دولي.

ووصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركتين إلى أكثر من 525 ألف سائح دولي مستحوذتين على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 4% لإفريقيا بمعدل وصل إلى نحو 339 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة "أسترالاسيا" على نسبة بلغت نحو 2% وبمعدل 123 ألف سائح دولي.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية مايو 2024، أكثر من 150.2 ألف غرفة فندقية ضمن 822 منشأة فندقية، مقابل نحو 148.7 ألف غرفة فندقية ضمن 812 منشأة في نهاية مايو 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 52.7 ألف غرفة فندقية ضمن 164 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 42.8 ألف غرفة فندقية ضمن 194 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 28.3 ألف غرفة فندقية ضمن 273 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية، فقد سجلت نحو 26.4 ألف غرفة ضمن 191 منشأة لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

ووصل معدل اشغال الغرف الفندقية في دبي إلى 81% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024، مقارنة مع متوسط اشغال 80% خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين سجل الزوار الدوليون أكثر من 18.39 مليون ليلة مبيت خلال أول 5 أشهر من 2024 مقابل 17.71 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو بلغت نحو 4%.

وبلغ طول مدة إقامة النزلاء 3.8 ليال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وبحسب البيانات بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 590 درهماً مقارنة بـ 563 درهما في الفترة ذاتها من 2023، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 478 درهما مقابل 448 درهماً في 2023.