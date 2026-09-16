أحمد بن سعيد يتصدر قائمة «فوربس» لأقوى قادة السياحة والسفر في 2026

حلّ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في المركز الأول ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى قادة قطاع السياحة والسفر لعام 2026.

وتضم قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى قادة السياحة والسفر 100 قائد يتولون إدارة أكبر شركات الطيران والمطارات والمجموعات الفندقية والوجهات وخدمات السفر في الشرق الأوسط، عبر القطاعين العام والخاص.

وتتصدر دولة الإمارات القائمة بـ56 مشاركة، تليها السعودية بـ18 مشاركة، ثم مصر بـ8 مشاركات.

وأشارت «فوربس» إلى أن قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط سجل نمواً بنسبة 5.3% خلال عام 2025، متجاوزاً معدل النمو العالمي البالغ 4.1%، استناداً إلى بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وأوضحت أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بلغت 385.8 مليار دولار، كما أسهم في دعم 7.1 مليون وظيفة.

وتعكس أعداد الزوار بدورها حجم التحول الذي تشهده المنطقة، إذ اقترب عدد السياح الدوليين الوافدين إلى الشرق الأوسط من 100 مليون سائح خلال عام 2025، بزيادة قدرها 39% مقارنة بمستويات عام 2019، وفقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة.