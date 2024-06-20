958.6 مليون درهم سيولة الأسهم المحلية

أغلقت مؤشرات الأسهم المحلية على ارتفاع في ختام تعاملات، أمس، عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وسط تداولات هادئة بسيولة ناهزت المليار درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 958.6 مليون درهم، موزعة بواقع 794.1 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و164.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على نحو 229.1 مليون سهم، عبر تنفيذ ما يربو على 23.8 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر «فوتسي» سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 0.4% عند 8969.44 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.11%، أو ما يعادل 4.44 نقاط، ليغلق عند 3988.22 نقطة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي المالي، مستقطباً سيولة بـ 38.3 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنحو 0.77% عند 7.81 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 21.5 مليون درهم، وأقفل عند 5.61 دراهم، بارتفاع 0.36%، ثم سهم «إعمار للتطوير» جاذباً نحو 13.7 مليون درهم وارتفع بنسبة 1.07% إلى 7.5 دراهم.

وفي أبوظبي، تصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 206.5 ملايين درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.59% عند 409.9 دراهم، تلاه سهم «ألفا ظبي» بسيولة 81.2 مليون درهم، وأقفل عند 12.18 درهماً، ثم سهم «بيورهيلث» جاذباً نحو 59.2 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.63% إلى 4.37 دراهم.

في سياق آخر، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إدراج السندات الصادرة عن حكومة إمارة أبوظبي بقيمة خمسة مليارات دولار.

وقال السوق، في تعميم إن الإدراج سيكون من ثلاث شرائح، وذلك اعتباراً من يوم غد الجمعة (21 يونيو الجاري).

وبحسب قائمة أحكام التسعير، ستكون الشريحة الأولى لسندات بقيمة 1.75 مليار دولار بفائدة ثابتة 4.875% تستحق عام 2029، بينما ستكون الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة ثابتة 5% تستحق عام 2034، والشريحة الثالثة بقيمة 1.75 مليار دولار بفائدة ثابتة 5.5% تستحق عام 2054.