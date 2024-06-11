29.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في ختام التعاملات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات جلسة اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 29.5 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.406 تريليون درهم في الجلسة السابقة إلى 3.435 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.757 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و678.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتصدر سهم "العالمية القابضة" الأسهم الأكثر نشاطا في سوق أبوظبي خلال تداولات اليوم، مستحوذا على سيولة بنحو 433.5 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.12% عند 414.5 درهم، تلاه "أبوظبي التجاري" جاذبا نحو 110.5 مليون درهم وأقفل عند 7.69 درهم، ثم "بيور هيلث" بسيولة 82.8 مليون درهم وصعد بنسبة 7.5% إلى 4.3 درهم.

ومن المقرر أن يشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية غدا إدراج أسهم شركة ألف للتعليم القابضة، بعد إكمالها بنجاح عملية بناء سجل الأوامر وانتهاء عملية الاكتتاب، حيث تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.35 درهم للسهم الواحد، لتبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 9.45 مليار درهم.

وفي سوق دبي المالي، استحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطبا نحو 80.8 مليون درهم وأغلق عند 7.73 درهم بنمو 2.11%، تلاه "دريك آند سكل" بسيولة 54.6 مليون درهم ليصل إلى مستوي 0.37 درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" مستقطبا أكثر من 37.9 مليون درهم وصعد بنسبة 1.87% ليغلق عند 16.35 درهم.