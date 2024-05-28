اعتباراً من غد.. إعادة أسهم «دريك آند سكل» للتداول في «دبي المالي»

أعلن سوق دبي المالي إعادة أسهم «شركة دريك آند سكل إنترناشيونال» للتداول اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 29 مايو 2024.

وأفاد «دبي المالي» بأن السعر المرجعي للسهم سيكون 0.25 درهم، وسيتم تعويم سعر السهم في اليوم الأول من التداول، على أن تطبق الحدود السعرية ابتداءً من اليوم الثاني من التداول، في وقت ستكون فيه الشركة في الفئة الثانية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، المهندس شفيق عبدالحميد: «تأتي هذه الخطوة، بعد أن حققت عملية الاكتتاب على زيادة أسهم شركة (دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع) التي انطلقت في 25 أبريل الماضي وانتهت بتاريخ 10 مايو نجاحاً كبيراً، حيث كانت حصيلة الزيادة في رأس المال الجديد تفوق الـ450 مليون درهم، وبذلك تكون الشركة تمكّنت من تغطية 150% من متطلبات رأس المال المستهدف، الأمر الذي سيسهم في إتمام عملية إعادة الهيكلة، وكذلك العمل على نمو أعمال الشركة، وقدرتها على الالتزام بتنفيذ خطة أعمالها المستقبلية، وتعزيز محفظة المشاريع الخاصة بها، والحصول على مشاريع جديدة متنوعة بهامش ربح جيد».

وعينت الشركة أخيراً «شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية»، كمزود للسيولة لأسهمها التي ستبدأ تداولها في سوق دبي المالي.

إلى ذلك، استقطبت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، سيولة ناهزت 1.43 مليار درهم، مع تركز النشاط على الأسهم القيادية في قطاعي «العقار» و«البنوك».

توزيع السيولة

وتوزعت السيولة بواقع 1.212 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و220.97 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 380.88 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 27.22 ألف صفقة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية بنهاية تعاملات أمس، نحو 3.38 تريليونات درهم، موزعاً بنحو 2.7 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و681.85 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 0.37%، أو ما يعادل 14.81 نقطة، ليغلق عند 4027.46 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) طفيفاً بنسبة 0.03% إلى مستوى 8830.65 نقطة.

وتعزز أداء سوق دبي المالي مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 3.09%، و«دو» بنسبة 2.24%، كما ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 0.95%، وسهم «سبينس» بنسبة 0.65%. كما تصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 74.48 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع سهم «أدنوك للحفر» بنسبة 1.45%، متصدراً قائمة النشاط بسيولة 211.83 مليون درهم، واستقر سهم «العالمية القابضة» عند مستوى 399.5 درهماً مع تحقيق سيولة بلغت 181.1 مليون درهم، فيما ارتفع سهم «أدنوك للغاز» 0.33% مع تسجيل سيولة بلغت 68.8 مليون درهم.

وأشار خبير الاستثمار في الأسهم، محمود عطا، إلى أن من أهم الأسباب التي عززت مكاسب سوق دبي المالي تسجيل الشركات المدرجة أرباحاً متوازنة وجيدة، مقارنة بأسواق الأسهم في المنطقة، خصوصاً القطاع البنكي الذي يتميز بتوزيعات سخية.

. 0.25 درهم السعر المرجعي للسهم، وسيتم تعويمه في اليوم الأول للتداول.