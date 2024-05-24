دبي تستقبل 6.68 ملايين سائح دولي خلال 4 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 6.68 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل 6.02 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت نحو 11%.

وبحسب بيانات صادرة عن الدائرة، حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 22% من إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة بين يناير وأبريل 2024، مسجلة نحو 1.45 مليون سائح دولي، تلتها منطقة جنوب أسيا بنسبة 17% مسجلة 1.1 مليون سائح.

وجاءت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المركز الثالث بنحو 16%، بمعدل وصل إلى أكثر من مليون سائح دولي، وحلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الرابع مستحوذة على نحو 13% ومسجلة نحو 850 ألف زائر. مقابل نسبة بلغت 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل وصل إلى 783 ألف سائح، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي مسجلة نحو 619 ألف سائح دولي.

ووصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركتين إلى أكثر من 440 ألف سائح دولي مستحوذتين على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 4% لإفريقيا بمعدل وصل إلى نحو 270 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة "أسترالاسيا" على نسبة بلغت نحو 1% وبمعدل 97 ألف سائح دولي.

وبلغ معدل اشغال الغرف الفندقية في دبي وصل إلى 81% في الأشهر الاربعة الأولى من العام 2024، مقارنة مع متوسط اشغال 80% خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين سجل الزوار الدوليون أكثر من 14.7مليون ليلة مبيت خلال أول 4 أشهر من 2024 مقابل 14.09 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 4%.

وكشف التقرير الشهري ان متوسط إقامة الزائر خلال الرحلة الواحدة وصل الى نحو 3.8 ليل فندقية مقابل 4 ليل في الفترة ذاتها من العام 2023.

وبحسب البيانات بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 627 درهماً مقارنة بـ 599 درهما في الفترة ذاتها من 2023، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 511 درهما مقابل 478 درهماً في 2023.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية ابريل الماضي 151.84 ألف غرفة فندقية، بنمو 2% مقارنة مع 148.9 ألف غرفة فندقية في الفترة المقابلة من 2023. وزاد عدد المنشآت الفندقية بنسبة 2% إلى 831منشأة فندقية بنهاية ابريل الماضي، مقابل 814 منشأة في نهاية ابريل 2023.