185.5 مليون درهم مشتريات المواطنين من الأسهم بسوق دبي المالي

نشطت تعاملات شراء المستثمرين المواطنين في سوق دبي المالي خلال جلسة أمس (الأربعاء)، لتبلغ القيمة الإجمالية لمشترياتهم من الأسهم 185.5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 168.08 مليون درهم لتبلغ محصلة الشراء لديهم نحو 17.4 مليون درهم.

وعلى الرغم من استمرار تأثر أداء الأسواق المحلية بعمليات جني الأرباح إلا أن صافي استثمار الأفراد كان (شراء) في سوق دبي المالي بقيمة 6.06 ملايين درهم، بعد أن بلغ إجمالي مشترياتهم نحو 150.23 مليون درهم مقابل 144.27 مليون درهم إجمالي مبيعاتهم.

وأظهرت إحصاءات لسوق دبي المالي، قيام المستثمرين الأجانب بعمليات بيعية للأسهم بقيمة 207.76 ملايين سهم مقابل شراء 190.35 مليون سهم، لتكون صافي محصلة تعاملاتهم بيع بقيمة 17.41 مليون درهم.

وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الأسهم التي اشترتها المؤسسات في سوق دبي بلغت 168.56 مليون درهم مقارنة بمبيعات بقيمة 174.71 مليون درهم لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعية) بقيمة 6.16 ملايين درهم.

وفي ما يخص تعاملات المستثمرين من الشركات والمؤسسات المالية، فقد قاموا بشراء 157.89 مليون درهم مقابل بيع 174.74 مليون درهم بمحصلة (بيع) 8.5 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات المصارف من الأسهم خلال جلسة اليوم 7.26 مليون درهم مقارنة بمبيعات بقيمة 6.74 مليون درهم وبمحصلة (شراء) بقيمة 516.46 ألف درهم.

وفي نهاية تعاملات اليوم تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.54% بالغا مستوى 4093.25 نقطة مع تحقيق أحجام تداول بلغت 214.53 مليون سهم من خلال سيولة بلغت 375.85 مليون درهم بتنفيذ 12.73 ألف صفقة.