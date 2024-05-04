7 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية الأسبوعية

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة اقتربت من سبعة مليارات درهم خلال تداولات الأسبوع، مع تركزها بشكل رئيس على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي. وتوزعت السيولة الأسبوعية بواقع 5.29 مليارات درهم في سوق أبوظبي، ونحو 1.66 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 2.65 مليار سهم، عبر تنفيذ 134.93 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.481 تريليونات درهم بنهاية الأسبوع الجاري، موزعة بواقع 2.774 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و706.02 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.13%، بما يعادل 5.51 نقاط عند مستوى 4142.72 نقطة، من مستوى 4148.23 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) بشكل طفيف بنسبة 0.05%، بما يعادل 4.88 نقاط عند مستوى 9037.4 نقطة، من مستوى 9042.28 نقطة.

وعلى المستوى اليومي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في نهاية تعاملات الجمعة، بنسبة بلغت 0.046%، وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) بشكل طفيف بنسبة 0.15%.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي، سهم «إعمار العقارية»، حيث تراجع بنسبة 1.26% عند 7.8 دراهم، وبتداولات قاربت 46.92 مليون درهم، فيما قفز سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 2.4%، بالغاً 8.1 دراهم بسيولة بلغت 15.49 مليون درهم.

كما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.5%، بالغاً 5.64 دراهم بسيولة بلغت 21.54 مليون درهم. وزاد سهم «سالك» بنسبة 0.29%، بالغاً 3.51 دراهم بسيولة بلغت 38.26 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، عزز سهم «العالمية القابضة» مكانته بين الأسهم الأكثر تداولاً بسيولة 216.91 مليون درهم، مستقراً عند مستوى 399.6 درهماً، وارتفع سهم مجموعة «ملتيبلاي» بنسبة 3.93%، محققاً سيولة بلغت 106.36 ملايين درهم.