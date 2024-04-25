بدء الاكتتاب بأسهم زيادة رأس مال دريك آند سكل

يبدأ اليوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024، الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة دريك آند سكل إنترناشيونال على 2.4 مليار سهم، وسيستمر حتى 10 مايو 2024، بحسب إفصاح لسوق دبي المالي.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت مطلع شهر أبريل الجاري على زيادة رأس المال المصدر من 1071 مليون درهم إلى مبلغ يصل إلى ولا يتجاوز 3471 مليون درهم، من خلال إصدار ما يصل إلى 2400 مليون سهم جديد بسعر إصدار قدره 0.25 درهم وسعر خصم 0.75 درهم وبقيمة اسمية 1 درهم لكل سهم جديد.

وستتم زيادة رأس المال من خلال طرح وإصدار الأسهم الجديدة لصالح المساهمين المسجلين في الشركة عند انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي في يوم أمس الأربعاء الموافق لـ 24 أبريل 2024.

وكانت الشركة دعت في إفصاح لسوق دبي المالي يوم الاثنين الماضي مساهميها إلى الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة تصل إلى 600 مليون درهم ليصل رأس المال المصدر إلى نحو 3.471 مليار درهم بحد أقصى وذلك في إطار خطة الشركة لإعادة الهيكلة وإعادة التداول على السهم ببورصة دبي.

وأضافت أنه سيتم تسجيل الفرق بين بسعر الإصدار والقيمة الاسمية للسهم كاحتياطي سالب ستتم تغطيته من أرباح الشركة في المستقبل، ولن تقوم الشركة بتوزيع أي أرباح إلى حين استكمال تغطية هذا الاحتياطي.

تتولى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دور مدير الاكتتاب والسجل فيما سيتولى بنك الإمارات دبي الوطني دور بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي.

وأوضحت أنها تعتزم استخدام صافي العائدات المحصلة من زيادة رأس المال لتغطية الحسابات الإلزامية المستحقة الدفع كمستحقات موظفين سابقين ورسوم حكومية وتكاليف عملية إعادة الهيكلة الأخرى والتسوية النقدية مع صغار الدائنين بالإضافة إلى شراء الصكوك الإلزامية والاختيارية وتعزيز رأس المال التشغيلي والنفقات الرأسمالية ودعم العمليات التشغيلية بالإضافة إلى النمو المستقبلي وأي عمليات استحواذ محتملة.

وتعمل دريك أند سكل في مجال أعمال المقاولات الميكانيكية والأعمال الكهربائية وهندسة الصحة العامة وأعمال الصيانة العامة وإدارة المشاريع والمنشآت وتقديم خدمات حقول النفط والغاز البرية والبحرية المتعلقة بذلك.